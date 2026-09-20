Mohamed Salah Mısır'ı salladı: Son firavun

Mohamed Salah’ın Galatasaray karşısında attığı üç gol ve yaptığı asist yalnızca Türkiye’de değil, memleketi Mısır’da da günün futbol gündemini değiştirdi. Mısır gazeteleri Trabzonspor’un 4-0’lık galibiyetini geniş biçimde sayfalarına taşırken ortak bir cümlede buluştu: “Kral hâlâ burada.”

Salah, Galatasaray karşısında henüz 4. dakikada perdeyi açtı. Trabzonspor’un ikinci golünü hazırladı, 44. dakikada bir kez daha fileleri buldu ve 80. dakikada hat-trickini tamamladı. Böylece takımının dört golünün tamamına doğrudan katkı verdi.

Mısır’ın köklü gazetelerinden Al-Ahram, Salah’ın performansını “Salah, Trabzon’u Galatasaray karşısında farklı galibiyete taşıdı” başlığıyla duyurdu. Gazete bunun Salah’ın Türkiye’deki ilk hat-tricki olduğunu, gol sayısını 7’ye çıkararak gol krallığında zirveye yükseldiğini yazdı. Trabzonspor’un da lig lideri Galatasaray’a sezonun ilk yenilgisini yaşattığına dikkat çekildi.,

''LIVERPOOL'A SESSİZ MESAJ''

Ancak Mısır basınındaki yankı yalnızca skor ve istatistiklerden ibaret değildi.

Youm7 yazarı Hazem Salah El Din, geceyi “Mohamed Salah… Hat-trick gecesi ve Liverpool’a sessiz mesaj” başlığıyla yorumladı.

Yazının merkezinde Salah’ın İngiltere’den ayrıldıktan sonra herhangi bir polemiğe girmemesi vardı. Yazara göre Salah konuşmadı, açıklama yapmadı, kimseyle tartışmadı; cevabını sahada verdi. Üç gol ve bir asist, onun hâlâ büyük maçların kaderini değiştirebileceğinin mesajıydı.

Yazının vardığı nokta çarpıcıydı:

Salah’ın “Ben hâlâ buradayım” demesine gerek kalmamıştı.

Bunu onun yerine saha söylemişti.

''ELEŞTİRENLERE HAT-TRICKLE CEVAP VERDİ''

Bir başka Youm7 yazarı Adel Akl ise meseleyi Salah’a yönelik eleştiriler üzerinden ele aldı. Başlığı açık ve netti:

“Salah eleştirenlere hat-trickle cevap verdi.”

Akl’a göre Mısırlı yıldız kendisini eleştirenlerle mikrofonlar önünde tartışmak yerine futbolun diliyle konuştu. Üç gol, bir asist ve gol krallığının zirvesi, Galatasaray karşısındaki gecenin kısa özetiydi.

Mısır gazetesi Al-Shorouk ise Salah’ın Galatasaray karşısındaki hat-trickinin tarihi boyutunu öne çıkardı. Gazetenin aktardığı istatistiğe göre Salah, Trabzonspor formasıyla kendi sahasında Galatasaray’a bir lig maçında üç gol atan ilk futbolcu oldu.

Mısır basını Türk futbol kamuoyundaki yankıları da yakından izledi. Al-Shorouk, Türkiye’de Salah için yapılan yorumları aktarırken eski milli futbolcu Nihat Kahveci’nin kullandığı “Leo Salah” benzetmesini öne çıkardı.

Mısır’daki Salah ilgisinin ulaştığı noktayı gösteren belki de en ilginç haber ise futbolun tamamen dışındaydı.

Maçtan sonra Salah’ın elinde bir kutu ayranla görülmesi üzerine Youm7 bu kez okuyucularına Türklerin geleneksel içeceğini anlattı:

“Ayran nedir?”

Üç gol, bir asist, tarihi bir galibiyet ve ardından Mısır’da ayran haberi…

Mohamed Salah’ın Galatasaray gecesi Kahire’den İskenderiye’ye kadar öylesine büyük yankı yarattı ki, Mısır basını artık onun yalnızca attığı golleri değil, maçtan sonra elinde tuttuğu içeceği bile konuşuyor.

Belki de geceyi en iyi anlatan cümle yine Mısır basınından geldi:

Salah mesajını mürekkeple yazmadı.

Üç gol ve bir asistle yazdı.

Ve tek kelime etmeden söyledi:

“Ben hâlâ buradayım.”