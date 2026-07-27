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Milyar dolarlık bütçeyle dünyanın en büyük futbol stadyumu olacaktı: Yalan oldu!

Çinli gayrimenkul devi Evergrande'in 300 milyar dolarlık borç krizi nedeniyle yarım kalan 100 bin kişilik dev stadyum projesine kamu el koydu. Tasarımı yenilenen dev kompleks, bütçesi ve kapasitesi düşürülerek tamamlanıyor.

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Milyar dolarlık bütçeyle dünyanın en büyük futbol stadyumu olacaktı: Yalan oldu!

Çinli gayrimenkul devi Evergrande'in borç krizi nedeniyle yarım kalan 100 bin kişilik devasa stadyum projesi, kamunun el koymasıyla baştan tasarlandı. Bütçesi ve kapasitesi düşürülen kompleks, Guangzhou Football Park adıyla tamamlanıyor.

Milyar dolarlık bütçeyle dünyanın en büyük futbol stadyumu olacaktı: Yalan oldu! - Resim : 1

Çin futbolunun ve inşaat sektörünün yaşadığı çöküşün en büyük simgelerinden biri olan Guangzhou stadyum projesinde yeni bir döneme girildi. Gayrimenkul devi Evergrande firmasının batan projeleri arasında yer alan yapı, kamu yönetimine geçmesinin ardından tamamen değiştirildi.

Milyar dolarlık bütçeyle dünyanın en büyük futbol stadyumu olacaktı: Yalan oldu! - Resim : 2

300 MİLYAR DOLARLIK ÇÖKÜŞ

Süper Lig'de üst üste 8 şampiyonluk kazanan Guangzhou FC için 2020 yılında duyurulan proje, 1,8 milyar dolar bütçesiyle dikkat çekiyordu.

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Lotus çiçeği şeklinde tasarlanan ve 100 bin kişi kapasiteyle dünyada ilk sıraya yerleşmesi hedeflenen inşaat, dev şirketin 300 milyar doları aşan borç krizine girmesiyle 2021 yılında durdu.

Milyar dolarlık bütçeyle dünyanın en büyük futbol stadyumu olacaktı: Yalan oldu! - Resim : 4

Kulübün profesyonel lisansını kaybedip kapanmasının ardından yaklaşık iki yıl boyunca kaderine terk edilen inşaat alanını Guangzhou Şehri İnşaat Yatırım Grubu devraldı.

Milyar dolarlık bütçeyle dünyanın en büyük futbol stadyumu olacaktı: Yalan oldu! - Resim : 5

KAPASİTE VE BÜTÇE DÜŞÜRÜLDÜ

Kamu şirketinin yönetimine geçen projede orijinal tasarımdan vazgeçildi. Guangzhou Football Park adı verilen yeni kompleks için bütçe 300 milyon euro seviyesine çekildi. Seyirci kapasitesi ise 73 bine düşürülerek daha mütevazı bir spor ve ticaret merkezine dönüştürüldü.

Milyar dolarlık bütçeyle dünyanın en büyük futbol stadyumu olacaktı: Yalan oldu! - Resim : 6

Tamamlandığında Çin'in en büyük profesyonel futbol stadyumu unvanını alacak olan yapı, bünyesinde halka açık spor alanları ve ticari birimleri de barındıracak.

Milyar dolarlık bütçeyle dünyanın en büyük futbol stadyumu olacaktı: Yalan oldu! - Resim : 7

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Çin Futbol Stadyum İflas
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