Fenerbahçe'de gözler 6-7 Haziran'da yapılacak olan başkanlık seçimlerine çevrilirken, adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'ın stadyum projesi belli oldu.

Projeyi, Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde bulunan Nihat Özbağı yönetecek.

84 olan loca sayısının 160'ın üzerine çıkarılacağı ifade edildi.

STADYUMUN KAPASİTESİ 64 BİN OLACAK!

Stadyumdaki loca koltuk sayısının mevcut 820 kapasiteden yaklaşık 2 bine çıkarılması planlanıyor. Proje kapsamında dört köşe kolondan ikisine, büyük sponsorlara özel locaların inşa edileceği öğrenildi. Yapılacak düzenlemelerle birlikte stadın toplam seyirci kapasitesinin de 64 bine yükselmesi hedefleniyor.

Gerekli izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından çalışmaların başlayacağı belirtilirken, inşaat sürecini Nihat Özdemir’in üstleneceği iddia edildi.

MALİYET 55 MİLYON DOLAR

Projenin toplam maliyetinin 55 milyon dolar seviyesinde olacağı belirtildi. Yapılacak kapasite artışı sayesinde kulübün yıllık yaklaşık 25 milyon euro ek gelir elde etmesi beklenirken, hayata geçirilecek yeni locaların da yıllık 24 milyon euro katkı sağlayacağı aktarıldı.

Böylece projeyle birlikte toplam yıllık ek gelirin 49 milyon euroya ulaşacağı ifade ediliyor.

''64 BİN KİŞİNİN ÖNÜNDE KUPAYI KALDIRACAĞIZ''

Öte yandan Aziz Yıldırım, projenin tanıtım videosunda Nihat Özbağı ile yaptığı sohbet sırasında, ''64 bin kişinin önünde kupayı kaldıracağız.'' sözleriyle dikkat çekti.