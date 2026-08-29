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Halk TV Spor Milliler Sırbistan'ı yıktı geçti: Finale yükseldik

Milliler Sırbistan'ı yıktı geçti: Finale yükseldik

Kadın Milli Voleybol Takımı, Akdeniz Oyunları yarı finalinde Sırbistan'ı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Milliler Sırbistan'ı yıktı geçti: Finale yükseldik

20. Akdeniz Oyunları'nda (Taranto 2026) mücadele eden Kadın Milli Voleybol Takımı, yarı finalde Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

SIRBİSTAN DEVİRİP FİNALE YÜKSELDİK

B Grubu lideri Türkiye, A Grubu ikincisi Sırbistan ile karşılaştığı maçı 25-16, 23-25, 25-21 ve 25-22'lik setlerle kazandı.

BEREN YEŞİLIRMAK'TAN 24 SAYI

Millilerimizde Beren Yeşilırmak kaydettiği 24 sayıyla mücadelenin en skorer ismi oldu. Onu 18 sayıyla Jovana Cvetkovic takip etti.

Milliler Sırbistan'ı yıktı geçti: Finale yükseldik - Resim : 1

MİLLİLER ALTIN MADALYA MAÇINA ÇIKACAK

Ay-yıldızlılar, yarın finalde İtalya-Yunanistan maçının galibiyle karşılaşacak. Dev final 30 Ağustos Pazar günü saat 18.00'de oynanacak.

DEV FİNAL ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Millilerimizin altın madalya mücadelesi TRT Spor Yıldız ve Tabii Spor'dan canlı yayınlanacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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