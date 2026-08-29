Milliler Sırbistan'ı yıktı geçti: Finale yükseldik
Kadın Milli Voleybol Takımı, Akdeniz Oyunları yarı finalinde Sırbistan'ı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.
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20. Akdeniz Oyunları'nda (Taranto 2026) mücadele eden Kadın Milli Voleybol Takımı, yarı finalde Sırbistan ile karşı karşıya geldi.
SIRBİSTAN DEVİRİP FİNALE YÜKSELDİK
B Grubu lideri Türkiye, A Grubu ikincisi Sırbistan ile karşılaştığı maçı 25-16, 23-25, 25-21 ve 25-22'lik setlerle kazandı.
BEREN YEŞİLIRMAK'TAN 24 SAYI
Millilerimizde Beren Yeşilırmak kaydettiği 24 sayıyla mücadelenin en skorer ismi oldu. Onu 18 sayıyla Jovana Cvetkovic takip etti.
MİLLİLER ALTIN MADALYA MAÇINA ÇIKACAK
Ay-yıldızlılar, yarın finalde İtalya-Yunanistan maçının galibiyle karşılaşacak. Dev final 30 Ağustos Pazar günü saat 18.00'de oynanacak.
DEV FİNAL ŞİFRESİZ YAYINLANACAK
Millilerimizin altın madalya mücadelesi TRT Spor Yıldız ve Tabii Spor'dan canlı yayınlanacak.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi