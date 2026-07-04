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Milliler Sırbistan'a kaybetti: Yarı finalde elendi

Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası yarı finalinde Sırbistan'la karşılaşan milliler, 76-71 mağlup oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Milliler Sırbistan'a kaybetti: Yarı finalde elendi

Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası yarı finalinde Türkiye ile Sırbistan karşı karşıya geldi.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde tamamen dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunda Sırbistan, arka arkaya hızlı hücumdan bulduğu sayılarla rakibine üstünlük kurdu ve ilk çeyreği 19-16 önde bitirdi.

SOYUNMA ODASINA 8 SAYI GERİDE GİTTİK

İkinci çeyrekte üstün oyununa devam eden Sırbistan, pota altından bulduğu basketlerle aradaki farkı açarak soyunma odasına 40-32 önde gitti.

İkinci yarıda taraftar desteğini arkasına alan Türkiye, rakibinin boş hücumları ile top kayıplarını iyi değerlendirerek farkı 1'e düşürdü ve son çeyreğe Sırbistan'ın 55-54 üstünlüğüyle gidildi.

Milliler Sırbistan'a kaybetti: Yarı finalde elendi - Resim : 1

SIRBİSTAN GALİP GELDİ

Ay-yıldızlılar, son çeyreğin ilk dakikalarında tempoyu iyice artırsa da Sırbistan, maçın sonlarında gösterdiği hücum performansıyla müsabakayı 76-71 kazandı.

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇINDA RAKİBİMİZ AVUSTRALYA

Milliler, üçüncülük maçında yarın saat 17.15'te Avustralya ile karşılaşacak. Sırbistan ise yarın saat 20.15'te altın madalya için ABD ile mücadele edecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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