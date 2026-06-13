Milliler Dünya Kupası'nda sahaya çıkıyor: Avustralya maçı öncesi son gelişmeler
A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'yla karşılaşacak. Dev maç öncesi Montella'nın kafasındaki ilk 11 netleşti.
A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
DEV MAÇ KANADA'DA OYNANACAK
14 Haziran Pazar günü Vancouver'da oynanacak mücadele TSİ 07.00'de başlayacak. Müsabaka TRT 1'den yayınlanacak.
VALENZUELA DÜDÜK ÇALACAK
Kritik mücadeleyi Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesús Valenzuela yönetecek. Valenzuela'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jorge Urrego ve Tulio Moreno yapacak.
KENAN YILDIZ'IN OYNANMASI BEKLENMİYOR
Avustralya maçı öncesi son antrenmanını yapan ay-yıldızlılarda Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler sakatlıklarını atlattı. Antrenmanın bir kısmında takımla birlikte çalışan Kenan Yıldız'ın ise ilk 11'de yer alması beklenmiyor.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Türkiye - Avustralya maçının ilk 11'leri şu şekilde:
Türkiye: Uğurcan, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Can Uzun, Kerem Aktürkoğlu.
Avustralya: Ryan, Circati, Herrington, Souttar, Italiano, O’Neill, Trewin, Bos, Volpato, Irankunda, Toure.
ABD FARKLI KAZANDI
Grubun diğer maçında ABD ile Paraguay karşılaştı. Ev sahibi ABD sahadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı.
FİKSTÜR
Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası grup aşamasında oynayacağı diğer maçlar şöyle:
20 Haziran Cumartesi:
06.00 Türkiye-Paraguay (San Francisco Bay Area Stadı-San Francisco)
26 Haziran Cuma:
05.00 Türkiye-ABD (Los Angeles Stadı-Los Angeles)