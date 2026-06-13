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Halk TV Spor Milli maç öncesi Avustralya'dan Arda Güler ve Kenan Yıldız sürprizi

Milli maç öncesi Avustralya'dan Arda Güler ve Kenan Yıldız sürprizi

Milli takımımız, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'yla karşılaşacak. Milli maç öncesi Avustralya, Arda Güler ve Kenan Yıldız'a dikkat çekti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Milli maç öncesi Avustralya'dan Arda Güler ve Kenan Yıldız sürprizi

2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımımız ile Avustralya karşı karşıya gelecek. 14 Haziran Pazar günü Vancouver'da oynanacak mücadele TSİ 07.00'de başlayacak.

Kritik karşılaşma öncesi artık hazırlıklar sona ererken Avustralya'dan millilerimiz için flaş bir değerlendirme geldi.

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"BİR NESLİN EN YETENEKLİ FUTBOLCULARI"

Ülkenin kamu yayıncısı Avustralya Yayıncılık Kurumu'nda (ABC) hazırlanan haberde Arda Güler ve Kenan Yıldız'a dikkat çekildi.

Millilerimizin yeteneği dikkat çekilen haberde "Henüz 21 yaşında olan Arda Güler ve Kenan Yıldız, ülkelerinin en son Dünya Kupası'na katıldığı dönemde daha doğmamışlardı. Dolayısıyla Avustralya, karşısına bir neslin en yetenekli oyuncularıyla dolu bir takımın çıktığını ve bu takımın aynı zamanda Dünya Kupası'ndan uzak kalma dönemine son vermeye hazırlandığını bilmeli" denildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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