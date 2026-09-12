Milliler Avrupa Şampiyonası'na kötü başladı: Almanya'nın ardından Fransa'ya da kaybettik
Filenin Efeleri, CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Fransa'ya 3-0 kaybetti. Milliler ilk maçında da Almanya'ya mağlup olmuştu.
2026 CEV Enel Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu ikinci maçında Türkiye ile Fransa karşı karşıya geldi.
FRANSA'YA DİRENEMEDİK
BT Arena'da oynanan maçta Filenin Efeleri setlerde rakibine 3-0 mağlup oldu. Millilerimiz üst üste ikinci maçını da kaybetti.
MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ DA İZLEMEYE GİTTİ
Karşılaşmayı TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkanı Semih Oktay ve TVF Denetim Kurulu Üyesi Umut Bağlı da izledi.
DETAYLAR
Milliler, gruptaki üçüncü maçında yarın saat 17.00'de İsviçre ile karşılaşacak.
SALON: BT Arena
HAKEMLER: Vlastimil Kovar (Çekya), Alexandre Vitor Goncalves (Portekiz)
FRANSA: Brizard, Henno, Huetz, Faure, Clevenot, Iyegbekedo, Diez (L) (Tizi-Oualou, Duflos-Rossi)
TÜRKİYE: Efe, Ahmet, Murat, Gökçen, Ahmet Samet, Adis, Abdulsamet (L) (Kaan, Marko, Cafer, Hilmi)
SETLER: 25-19, 25-20, 25-19
SÜRE: 82 dakika