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Halk TV Spor Milli tenisçi Ayla Aksu kaybettiği finalde büyük başarı yakaladı

Milli tenisçi Ayla Aksu kaybettiği finalde büyük başarı yakaladı

WTA 125 Figueira da Foz Turnuvası'nda mücadele eden Ayla Aksu finalde Darja Vidmanova'ya kaybetti. Aksu ilk kez WTA 125 seviyesinde final oynadı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Milli tenisçi Ayla Aksu kaybettiği finalde büyük başarı yakaladı

Milli tenisçi Ayla Aksu, Portekiz'de düzenlenen WTA 125 Figueira da Foz Turnuvası'nda mücadele etti.

VIDMANOVA'YA 2 SETTE MAĞLUP OLDU

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Ayla Aksu, finalde turnuvanın 3 numaralı seribaşı Rus Darja Vidmanova ile karşılaştı. Milli sporcu, Çek rakibine 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenilerek ikinci oldu.

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İLK KEZ WTA 125 SEVİYESİNDE FİNAL OYNADI

Turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Ayla, kariyerinde ilk kez WTA 125 seviyesinde final oynama başarısı gösterdi.

PUANLAR İŞLENİNCE SIÇRAMA YAŞAYACAK

WTA tek kadınlarda 277. sırada bulunan Ayla Aksu turnuva puanlarının işlenmesiyle önemli bir sıçrama yaşayacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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