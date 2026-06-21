Çorum FK planı yaptı: Fenerbahçe'den 3 gün sonra gelecekler

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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'nin 2026-2027 sezonu öncesi kamp programı netleşti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına 3 Temmuz'da başlayacak.

İLK ETAP TOPUK YAYLASI'NDA

Hazırlıklarını üç etap halinde sürdürecek Çorum FK, ilk etap kampını 3-17 Temmuz tarihlerinde Düzce Topuk Yaylası'nda gerçekleştirecek.

FENERBAHÇE'DEN 3 GÜN SONRA GİDECEKLER

Topuk Yaylası kampı Fenerbahçe'nin konaklamasından hemen sonra gerçekleştirilecek. Sarı-lacivertliler, 24-30 Haziran tarihleri arasında Topuk Yaylası'nda bulunacak.

İKİNCİ ETAP BOLU'DA

İkinci etap çalışmaları 20-29 Temmuz tarihlerinde Bolu'da yapılacak. Kırmızı-siyahlılar, üçüncü ve son etap kampını ise 1-6 Ağustos tarihlerinde Topuk Yaylası'nda tamamlayacak.

5 HAZIRLIK MAÇI YAPILACAK

Kamp döneminde Çorum FK, 17, 22, 25 ve 29 Temmuz ile 6 Ağustos'ta toplam 5 hazırlık maçı yapacak.

Hazırlık maçlarının rakipleri ve saatleri ise daha sonra duyurulacak.