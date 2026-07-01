Milli takımın Fransa ve İtalya maçlarını oynayacağı iller belli oldu

2026 Dünya Kupası'ndan elenen A Milli Takımımız, gözünü UEFA Uluslar A Ligi'nde oynayacağı maçlara çevirdi.

Ay yıldızlı ekibimiz, A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele edecek.

Takımımızın, gruptaki rakipleri Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı maçların illeri ve stadyumları belli oldu.

KOCAELİ VE BURSA'DA OYNANACAK

Nefes'teki habere göre 21 Eylül - 6 Ekim aralığındaki millî maç döneminde 4 karşılaşma oynayacak takımımız, ilk iki müsabakasında rakiplerini kendi sahasında ağırlayacak. Son iki maç ise deplasmanda oynanacak.

İlk maç Fransa ile yapılacak. 25 Eylül Cuma günü oynanacak bu karşılaşmanın Kocaeli Stadyumu'nda yapılacağı belirtildi.

Milli takım, ikinci maçını ise 28 Eylül Pazartesi günü İtalya ile Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi'nde oynayacak.

Takımımız, 2 Ekim Cuma günü Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda Belçika, 5 Ekim Pazartesi günü de Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Milli takımın maçları 21.45'te başlayacak.