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Halk TV Spor Milli takımın da rakibi ABD'ye kritik maç öncesi şok

Milli takımın da rakibi ABD'ye kritik maç öncesi şok

Avustralya'yla karşılaşacak ABD'de Christian Pulisic sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Pulisic'in Türkiye maçında ise olabileceği ifade ediliyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Milli takımın da rakibi ABD'ye kritik maç öncesi şok

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. hafta maçında ABD ile Avustralya karşı karşıya gelecek. Seattle Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi ABD'de Christian Pulisic şoku yaşanıyor.

PULISIC AVUSTRALYA MAÇINDA YOK

Paraguay'a karşı oynanan maçta baldırından sakatlanan Pulisic, Avustralya maçında forma giyemeyecek. Yıldız futbolcu maç kadrosuna alınmadı.

Milli takımın da rakibi ABD'ye kritik maç öncesi şok - Resim : 1

"SONRAKİ MAÇTA BİZİMLE OLACAKTIR"

Arjantinli teknik adam dün yaptığı konuşmada Pulisic'in son hafta oynanacak olan Türkiye maçında sahaya çıkabileceğini belirtmişti.

Pochettino açıklamasında "Göreceğiz. Şu an için bekleyip göreceğiz. Eğer yarın bizimle olamazsa, bir sonraki maçta bizimle olacaktır. Şu anda her ihtimali değerlendiriyoruz. Daha sonra hangi yönde ilerleyeceğimize karar vereceğiz" sözlerini sarf etmişti.

ABD - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

26 Haziran Cumartesi günü SoFi Stadyumu'nda oynanacak olan ABD - Türkiye maçı TSİ 05.00'te başlayacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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