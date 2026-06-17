Milli takımda 14 milyon dolarlık prim krizi

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli takımın Dünya Kupası'na 2-0'lık şok Avustralya mağlubiyetiyle başlamasının ardından eleştiriler de art arda geldi.

Ay - Yıldızlı takımın kampında prim krizi iddialarına değinen gazeteci Mehmet Arslan'ın aktardığına göre; FIFA'nın Dünya Kupası'na katılım karşılığında gönderdiği para, TFF'nin katkısıyla 14 milyon dolara ulaştı.

Toplanan paranın milli takım oyuncularına prim olarak dağıtılması konusunda neler yaşandığı ortaya çıktı.

ÜÇ KAPTAN DEVREYE GİRDİ

Uğurcan Çakır, Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu, yetkililerle görüşerek eski sisteme dönülmemesini talep etti.

Arslan'ın aktarımına göre üç isim şu mesajı iletti:

Az oynayan, çok oynayandan daha az alsın gibi eski sistemi hayata geçirmeyelim. Buraya gelmemize katkı sağlayan 38 futbolcuya eşit şekilde dağıtalım.

PERSONEL DE DAHİL EDİLDİ: 20'ŞER BİN DOLAR

Oyuncuların dayanışması bununla da sınırlı kalmadı. Tüm arkadaşlarından 20'şer bin dolar toplayarak malzemeci, aşçı, garson ve yardımcı antrenörlerine dağıttıkları öğrenildi.

HAKAN İDDİALARINA YANIT

Hakan Çalhanoğlu'nun oyuncular üzerinde baskı kurduğuna ve ayrıştırma yaptığına ilişkin iddialara Arslan net bir yanıt verdi:

Hakan Çalhanoğlu'nun oyuncular üzerinde baskı kurduğu, ayrıştırma yaptığı gibi şeyleri ben kampta hissetmedim.

İŞTE PRİM KRİZİNİN PERDE ARKASI

Mehmet Arslan prim krizinin perde arkasını şöyle anlattı:

Hakan Çalhanoğlu konusunda bu doğru bir bilgi, hani şey değil, bir hissiyat değil.

Çok eleştirildi, çok da eleştiriliyor, fakat bir prim konusu vardı biliyorsun.

Milli takımda bir prim krizi çıktı, çıkmadı gibi bir takım tartışmalar oldu.

Ben şunu net açıklıkla söyleyeyim: Bir, milli takıma FIFA'dan belli bir miktarda para geliyor.

İki, bunun üzerine Futbol Federasyonu bir katkı daha yapıyor.

Yanılmıyorsam rakam 14 milyon dolara falan ulaşıyor.

Dünya Kupası primi olarak futbolculara Futbol Federasyonu bu primi dağıtıyor.

Fakat Uğurcan, Merih ve Hakan Çalhanoğlu yetkililerle görüşüp şunu rica ediyorlar: Diyorlar ki, "Dünya Kupası'na biz geldik, buraya gelirken çok oynayan, az oynayan, çok oynayana şu kadar para, az oynayana bu kadar para gibi bir eski sistemi hayata geçirmeyelim. Biz buraya gelen, buraya gelmemize yanılmıyorsam 38 futbolcu, bu 38 futbolcuya da eşit oranda primleri dağıtalım" diyorlar.

Bütün primler eşit oranda o 38 futbolcuya dağıtılıyor.

Sonra Hakan Çalhanoğlu ve Merih, yirmişer bin dolar toplayarak tüm arkadaşlarından milli takıma malzemecisine, aşçısına, yardımcısına, vesairesine, masajcısına, hepsine teker teker bu primleri de dağıtıyorlar.

Yani benim şu anda hani o gördüğüm Hakan Çalhanoğlu'yla oyuncular arasında bir ayrışma var, efendim, Hakan'ın bir baskısı var gibi bir duygu şu an itibariyle ben milli takım kampında hissetmedim.