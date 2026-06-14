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Türkiye - Avustralya maçı canlı anlatım

2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımımız ile Avustralya karşılaşıyor. 1-0 geriye düşen Millilerimizde, Kenan Yıldız oyuna dahil oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Türkiye - Avustralya maçı canlı anlatım
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A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya'yla karşı karşıya geliyor.

FARK 2'YE ÇIKTI

Avustralya, 75. dakikada Metcalfe'nin attığı golle durumu 2-0'a getirdi.

MONTELLA'DAN BİR DEĞİŞİKLİK DAHA

62. dakikada Montella'dan bir değişiklik daha geldi. Orkun Kökçü'nün yerine Yunus Akgün oyuna dahil oldu.

KENAN YILDIZ OYUNA GİRDİ

Milli maçta ikinci yarı başladı. Teknik direktör Montella, Kenan Yıldız'ı oyuna dahil etti. Barış Alper Yılmaz kenara gelem isim oldu.

İLK YARI SONA ERDİ

İlk yarı sona erdi. Millilerimiz, Avustralya karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı

AVUSTRALYA ÖNE GEÇTİ

27. dakikada gelişen Avustralya atağında kullanılan uzun topla birlikte Irankunda defans arkasına sarktı. Uğurcan Çakır'la karşı karşıya kalan Irankunda fileleri havalandırdı.

İLK 11'LER

Avustralya: Beach, Italiano, Circati, Burgess, Souttar, Bos, Metcalfe, O'Neill, Okon-Engstler, Irankunda, Toure.

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Orkun, Hakan, Arda, Barış, Kerem

MAÇIN HAKEMİ JESUS VALENZUELA

TSİ 07.00'de başlayan mücadeleyi Venezuela Futbol Federasyonundan Jesus Valenzuela yönetiyor. Yardımcılıklarını ise Jorge Urrego ve Tulio Moreno üstlendi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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