Türkiye - Avustralya maçı canlı anlatım
2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımımız ile Avustralya karşılaşıyor. 1-0 geriye düşen Millilerimizde, Kenan Yıldız oyuna dahil oldu.
A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya'yla karşı karşıya geliyor.
FARK 2'YE ÇIKTI
Avustralya, 75. dakikada Metcalfe'nin attığı golle durumu 2-0'a getirdi.
MONTELLA'DAN BİR DEĞİŞİKLİK DAHA
62. dakikada Montella'dan bir değişiklik daha geldi. Orkun Kökçü'nün yerine Yunus Akgün oyuna dahil oldu.
KENAN YILDIZ OYUNA GİRDİ
Milli maçta ikinci yarı başladı. Teknik direktör Montella, Kenan Yıldız'ı oyuna dahil etti. Barış Alper Yılmaz kenara gelem isim oldu.
İLK YARI SONA ERDİ
İlk yarı sona erdi. Millilerimiz, Avustralya karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı
AVUSTRALYA ÖNE GEÇTİ
27. dakikada gelişen Avustralya atağında kullanılan uzun topla birlikte Irankunda defans arkasına sarktı. Uğurcan Çakır'la karşı karşıya kalan Irankunda fileleri havalandırdı.
İLK 11'LER
Avustralya: Beach, Italiano, Circati, Burgess, Souttar, Bos, Metcalfe, O'Neill, Okon-Engstler, Irankunda, Toure.
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Orkun, Hakan, Arda, Barış, Kerem
MAÇIN HAKEMİ JESUS VALENZUELA
TSİ 07.00'de başlayan mücadeleyi Venezuela Futbol Federasyonundan Jesus Valenzuela yönetiyor. Yardımcılıklarını ise Jorge Urrego ve Tulio Moreno üstlendi.