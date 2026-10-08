Milli takıma Fatih Terim ve Arda Turan iddiası: Zidane'ı örnek gösterdi!

A Milli Takım'da üst üste alınan başarısız sonuçlardan sonra teknik direktör Vincenzo Montella ile yolların ayrılacağı ileri sürülürken, Fatih Terim ve Arda Turan'la ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Levent Tüzemen, Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ı örnek gösterek anlattı.

Milli takımın başarısızlığının yanı sıra hakem soruşturması ve tutuklamalar nedeniyle koltuğu sallantıda olan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yarın yönetim kurulu ile olağanüstü toplantı yapacağı belirtiliyor. Toplantıda A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın durumunun da masaya yatırılacağı bildiriliyor.

İtalyan teknik adam, istifa etmeyeceğini, çalışmalarına devam edeceğini defalarca kez dile getirmişti. Ancak yönetimin büyük bir olasılıkla Montella ile yolları ayıracağı ileri sürülüyor.

MİLLİ TAKIMA FATİH TERİM VE ARDA TURAN İDDİASI!

Montella'nın görevden alınması halinde A Milli Takımın başına kimin geçeceği de kulislerde konuşuluyor.

Belirtilen adaylar arasında Fatih Terim ve Arda Turan da yer alıyor.

Ancak gazeteci Levent Tüzemen, iki isimle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Tüzemen, Libero TV'de katıldığı programda Fatih Terim veya Arda Turan'ın milli takımda göreve getirilip getirilmeyeceği ile ilgili konuştu.

Tüzemen, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda işbaşında olan mevcut TFF yönetimi Fatih Terim'le çalışmaz. Arda Turan da milli takıma gelmez. Çünkü Arda Turan kulüp kariyerinde büyük başarılar elde etmek ister. Zinedine Zidane bile 54 yaşında Fransa'nın başına geçti. Önce kulüp takımlarında çalıştı."