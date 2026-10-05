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Halk TV Spor Milli takım iyice dibe battı: Dördüncü maçı da kaybettik

Milli takım iyice dibe battı: Dördüncü maçı da kaybettik

Uluslar Ligi'ndeki 4. maçında İtalya'ya konuk olan millilerimiz, 3-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar grupta henüz puan alamadı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Milli takım iyice dibe battı: Dördüncü maçı da kaybettik

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 4. maçında İtalya'ya konuk oldu. Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan maçta millilerimiz sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Gianluca Samacca, 64. dakikada Riccardo Calafiori ve 87. dakikada Francesco Pio Esposito kaydetti. Millilerimizin tek golüyse 61. dakikada Aral Şimşir'den geldi.

PUANIMIZ YOK

Bu sonuçla birlikte millilerimiz gruptaki 4. maçında 4. mağlubiyetini aldı. Puanı bulunmayan ay-yıldızlılar son sıraya demir attı. 7 puana ulaşan İtalya ise 2. sırada yer aldı.

MONTELLA'YI İSTİFAYA ÇAĞIRDILAR

Millilerimizde teknik direktör Vincenzo Montella maç içerisinde yuhalandı. Art arda gelen kötü sonuçlardan sorumlu tutulan İtalyan teknik adam için istifa çağrısında bulunuldu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Milli Takım İtalya Montella
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