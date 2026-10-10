Milli takım için ilk teklif Arda Turan'a: Flaş cevap

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yollarını ayırdı.

TFF'nin dün yapılan toplantısında Montella ile devam edilmeme kararı alındığı duyuruldu.

Bu karardan sonra gözler A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünün kim olacağına çevrildi.

İLK TEKLİF ARDA TURAN'A: CEVAP GELDİ

Göreve devam etme kararı alan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yeni teknik direktör için girişimlere başladığı ileri sürüldü.

İlk teklifin de Arda Turan'a yapıldığı iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre Türkiye Futbol Federasyonu, Arda Turan için ilk teması kulübü Shakhtar Donetsk'le kurdu.

Arda Turan'ın hem Shakhtar Donetsk'i hem de milli takımı çalıştırması düşüncesinin paylaşıldığı belirtildi.

Ancak hemen dönüş yapan Ukrayna kulübünün Arda Turan'ı bırakmaya sıcak bakmadığını TFF'ye ilettiği ifade edildi.

Haberde buna rağmen görüşmelerin devam edeceği de bildirildi.