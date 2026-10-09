Vincenzo Montella dönemi resmen sona erdi: İşte A Milli Takım karnesi

Türkiye Futbol Federasyonunun yollarını ayırma kararı aldığı Vincenzo Montella'nın A Milli Takım'daki görev süreci sona erdi. İtalyan teknik adam yönetiminde 40 karşılaşmaya çıkan ay-yıldızlılar, bu maçlarda 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararıyla A Milli Futbol Takımı'ndaki görevinden ayrılan Vincenzo Montella'nın ay-yıldızlı ekipteki dönemi sona erdi. İtalyan teknik direktör, millilerin başında çıktığı 40 maçta elde ettiği sonuçlarla takımın son yıllardaki önemli süreçlerinden birine imza attı.

21 Eylül 2023'te göreve başlayan Montella, A Milli Takım'da 31 resmi ve 9 özel karşılaşmada görev yaptı. Bu mücadelelerde milliler 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde etti.

Montella yönetimindeki A Milli Takım, söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 66 kez havalandırırken kalesinde 57 gol gördü.

EURO 2024'TE ÇEYREK FİNAL BAŞARISI

Stefan Kuntz'un ardından göreve getirilen Vincenzo Montella, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmasında önemli rol oynadı.

Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile aynı grupta mücadele eden ay-yıldızlı ekip, gruptan çıkarak son 16 turuna yükseldi. Bu turda Avusturya'yı mağlup eden milliler, çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu.

Karşılaşmada öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrılan Türkiye, turnuvaya çeyrek final aşamasında veda etti.

TÜRKİYE, UEFA ULUSLAR A LİGİ'NE YÜKSELDİ

2024 Avrupa Şampiyonası'nın ardından UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele eden A Milli Takım, grubunu ikinci sırada tamamladı. A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayan milliler, Macaristan'ı geçerek üst lige çıkmayı başardı.

DÜNYA KUPASI SÜRECİ VE SON MAÇLAR

Montella yönetiminde Dünya Kupası elemelerinde İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile karşılaşan Türkiye, grubunu ikinci sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazandı.

Ay-yıldızlı ekip, play-off aşamasında Romanya ve Kosova'yı mağlup ederek 24 yıl aranın ardından Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Dünya Kupası'nda Avustralya, Paraguay ve ABD ile aynı grupta yer alan milliler, ilk iki maçını kaybederek turnuvaya veda etti.

SON MAÇINDA İTALYA'YA MAĞLUP OLDU

Dünya Kupası'nın ardından UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele eden A Milli Takım, Fransa, İtalya ve Belçika ile karşı karşıya geldi.

Fransa'ya Kocaeli'de 1-0, İtalya'ya Bursa'da 4-1 mağlup olan milliler, Belçika deplasmanından da 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı. İtalya ile deplasmanda oynanan karşılaşmada da 3-1 kaybeden Türkiye, dört maç sonunda puan alamadı.

İtalya karşılaşması, Vincenzo Montella'nın A Milli Futbol Takımı'nın başındaki son maçı oldu.