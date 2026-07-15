Merih Demiral Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti: Sonra Mustafa Çiftçi ve Mevlüt Çavuşoğlu'na gitti

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Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Ahli forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, Ankara'ya giderek ziyaretlerde bulundu.

DEVLET BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETTİ

Deneyimli stoper ilk olarak Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Demiral, Bahçeli'ye milli takım forması hediye etti.

MHP'den ziyarete dair yapılan açıklamada "A Millî Futbol Takımımız oyuncularından Merih Demiral, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek kendilerine şahsi formasını takdim etmişlerdir" denildi.

MUSTAFA ÇİFTÇİ VE MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NA DA GİTTİ

Merih Demiral daha sonrasında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AKP Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ve Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ı ziyaret etti.