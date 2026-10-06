Melissa Vargas'ı duyurdu: "Çok üzgünüm" diyerek anlattı

Eski voleybolcu Esra Gümüş Kırıcı önce Melissa Vargas'ı duyurdu. Ardından da "Çok üzgünüm" diyerek anlattı.

Esra Gümüş Kırıcı, Spor Sergi Youtube kanalında katıldığı Nokte Manşet programında Filenin Sultanları ve Fenerbahçe'nin yıldızı Melissa Vargas ile ilgili konuşmuştu.

Esra Gümüş Kırıcı, Melissa Vargas'ın operasyon geçirdiğini söylemişti.

"ÇOK ÜZGÜNÜM" DİYEREK ANLATTI

Esra Gümüş Kırıcı, Melissa Vargas'la ilgili yeni açıklama yaptı ve çok üzgün olduğunu söyledi.

Esra Gümüş Kırıcı'nın açıklaması şöyle:

"4 Ekim Pazar günü Spor Sergi Youtube kanalında yayınlanan 'Nokta Manşet' programında, Melissa Vargas'ın operasyon geçirdiğine dair doğru olmayan bir cümle kurdum.

Vargas'a özel bir güçlendirme programı uygulandığını ve Melissa'nın sağlıklı olup takımla antrenmanlara katıldığını, kulübün istediği zaman oynatabileceği bilgisini aldım.

Zaten pazar günkü Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne karşı oynanan maçın ısınmasında da durumunun iyi olduğunu görmüşsünüzdür. Programda kulüpten teyit almadan kullandığım ifadeden dolayı çok üzgünüm…"