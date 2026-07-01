Meksika ateşi yaktı da geçti: Mariachi ve Jarabe Tapatio
Meksika, 2026 Dünya Kupaı'nda fırtına gibi esiyor. Ekvador'u 2-0 yenen Meksika, son 16 turuna çıktı. Taraftarları mariachi eşliğinde Jarape Tabatio yaptı.
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Meksika, Ekvador'u 2-0 mağlup ederek son 16 turuna kaldı.
Taraftarları galibiyeti Meksika halk müziği mariachi ve halk dansı Jarabe Tabaio ile kutladı.
Taraftarlarının yoğun desteğiyle başladığı karşılaşmada rakibini kısa sürede kendi yarı alanına sıkıştıran Meksika'nın üstün oynadığı maçta golleri 22. dakikada Quinones. 31. dakikada da Raul Jimenez attı.
Meksikalılar maçın ardından sokaklara çıkarak çılgınca galibiyeti kutladılar.
MEKSİKA-EKVADOR: 2-0
Stat: Mexico City
Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)
Meksika: Rangel, Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo, Mora (Dk. 59 Gutierrez), Lira, Romo (Dk. 73 Vargas), Alvarado (Dk. 80 Reyes), Quinones (Dk. 80 Pineda), Raul Jimenez (Dk. 74 Gimenez)
Ekvador: Galindez, Franco (Dk. 46 Medina), Ordonez (Dk. 46 Preciado), Pacho, Hincapie, Yeboah (Dk. 79 Jordy Caicedo), Vite, Moises Caicedo, Angulo (Dk. 79 Paez), Plata, Valencia (Dk. 59 Rodriguez)
Goller: Dk. 22 Quinones, Dk. 31 Raul Jimenez (Meksika)
Kırmızı kart: Dk. 90+5 Hincapie (Ekvador)
Sarı kartlar: Dk. 45 Franco, Dk. 90+3 Paez, 90+7 Moises Caicedo (Ekvador)