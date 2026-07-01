Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Meksika ateşi yaktı da geçti: Mariachi ve Jarabe Tapatio

Meksika ateşi yaktı da geçti: Mariachi ve Jarabe Tapatio

Meksika, 2026 Dünya Kupaı'nda fırtına gibi esiyor. Ekvador'u 2-0 yenen Meksika, son 16 turuna çıktı. Taraftarları mariachi eşliğinde Jarape Tabatio yaptı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Meksika ateşi yaktı da geçti: Mariachi ve Jarabe Tapatio
Son Güncelleme:

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Meksika, Ekvador'u 2-0 mağlup ederek son 16 turuna kaldı.

Ne Fransa durdurulabiliyor ne de MbappeNe Fransa durdurulabiliyor ne de Mbappe

Taraftarları galibiyeti Meksika halk müziği mariachi ve halk dansı Jarabe Tabaio ile kutladı.
Taraftarlarının yoğun desteğiyle başladığı karşılaşmada rakibini kısa sürede kendi yarı alanına sıkıştıran Meksika'nın üstün oynadığı maçta golleri 22. dakikada Quinones. 31. dakikada da Raul Jimenez attı.

Meksika ateşi yaktı da geçti: Mariachi ve Jarabe Tapatio - Resim : 2
Meksikalılar maçın ardından sokaklara çıkarak çılgınca galibiyeti kutladılar.

MEKSİKA-EKVADOR: 2-0

Stat: Mexico City
Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)
Meksika: Rangel, Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo, Mora (Dk. 59 Gutierrez), Lira, Romo (Dk. 73 Vargas), Alvarado (Dk. 80 Reyes), Quinones (Dk. 80 Pineda), Raul Jimenez (Dk. 74 Gimenez)
Ekvador: Galindez, Franco (Dk. 46 Medina), Ordonez (Dk. 46 Preciado), Pacho, Hincapie, Yeboah (Dk. 79 Jordy Caicedo), Vite, Moises Caicedo, Angulo (Dk. 79 Paez), Plata, Valencia (Dk. 59 Rodriguez)
Goller: Dk. 22 Quinones, Dk. 31 Raul Jimenez (Meksika)
Kırmızı kart: Dk. 90+5 Hincapie (Ekvador)
Sarı kartlar: Dk. 45 Franco, Dk. 90+3 Paez, 90+7 Moises Caicedo (Ekvador)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Dünya Kupası Meksika Ekvador
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro