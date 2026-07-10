Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan Mason Greenwood transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertlilerin, Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'da forma giyen Mason Greenwood'u kısa süre içinde İstanbul'a getirmesi planlanıyor.

FRANSA'YA GİTTİLER

A Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin, Greenwood transferini tamamlamak için Marsilya'ya gitti.

İngiliz yıldızın 24 saat içinde İstanbul'da olmasının beklendiği ifade edildi.

YILDIZ FUTBOLCUNUN BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre ise; Mason Greenwood resmen Fenerbahçe’de.

Fenerbahçe'nin bu transfer için Marsilya'ya 39.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı.

Ayrıca anlaşmada 5 milyon euro şampiyonluk bonusunun da yer aldığı yazıldı.

İngiliz yıldızın maaşının 10 milyon euro olacağı belirtildi.

GREENWOOD'UN PERFORMANSI

Geçen sezon Marsilya formasıyla 45 maçta forma giyen Mason Greenwood, 26 gol atarken 11 de asist yaparak etkili bir performans gösterdi.

İNGİLİZ YILDIZIN KARİYERİ

Mason Greenwood, futbol eğitimini altyapısından yetiştiği İngiliz devi Manchester United’da aldı. Alt yaş kategorilerindeki başarılı performansının ardından 2019’da A takıma yükselen genç oyuncu; etkili sol ayağı, yüksek gol sezgisi ve hücumun farklı bölgelerinde görev yapabilmesi sayesinde kısa sürede adından söz ettirdi.

Manchester United formasıyla önemli goller kaydeden Greenwood, Avrupa kupalarında kulüp tarihinin en genç gol atan isimleri arasına girmeyi başardı. Kariyerindeki zorlu sürecin ardından 2023-24 sezonunu İspanya’da kiralık olarak geçiren İngiliz futbolcu, ortaya koyduğu başarılı performansla yeniden yükselişe geçti.

Daha sonra Fransa’nın köklü ekiplerinden Marsilya’ya transfer olan 23 yaşındaki oyuncu, sürati ve skor üretme becerisiyle takımının hücum gücünün önemli parçalarından biri haline geldi. Genç yaşına rağmen Avrupa’nın üst düzey liglerinde değerli deneyimler kazanan Greenwood, kariyerinde yeni bir döneme adım atarken kıtanın öne çıkan hücum oyuncuları arasında gösterilmeyi sürdürüyor.