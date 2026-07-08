Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde olan Mason Greenwood ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, yıllık 10 milyon euro artı başarı bonusu karşılığında Mason Greenwood ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'nin Marsilya ile ödeme planı, Manchester United ile yüzde 40'lık pay üzerine, transferi sonuçlandırmak için görüşmelerde bulunduğu ifade edildi.

ANLAŞMADA SONA GELİNDİ!

Ayrıca Fenerbahçe ve Marsilya'nın bonuslarla birlikte 50 milyon euro'ya yakın bir bonservis bedeli karşılığında Marsilya ile anlaşmaya çok yakın olduğu yazıldı.

Sarı-lacivertli kulübün, Mason Greenwood'a sunumunu yaptığı Beykoz bölgesindeki evin sözleşmesini bugün yaptığı haberin detayları arasında yer aldı.

1 YIL OPSİYONLU 4 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe ve Marsilya'nın anlaşmayı tamamlaması sonrası Mason Greenwood ile 1 yıl opsiyon içeren 4 yıllık sözleşme imzalanacağı ifade edildi.

GREENWOOD'UN SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Marsilya forması ile 45 karşılaşmaya çıkan yıldız futbolcu 26 gol ve 11 asistlik performansı ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

İngiliz oyuncunun güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.

GREENWOOD'UN KARİYERİ

Mason Greenwood, futbola altyapısından yetiştiği Manchester United’da başladı. Genç yaş kategorilerinde gösterdiği etkili performansın ardından 2019 yılında A takıma yükselen Greenwood, güçlü sol ayağı, bitiriciliği ve farklı hücum bölgelerinde görev yapabilmesiyle kısa sürede dikkat çekti.

İngiliz oyuncu, Manchester United formasıyla çıktığı maçlarda önemli gollere imza atarken, Avrupa kupalarında da takımının en genç golcüleri arasına adını yazdırdı. Kariyerinde yaşadığı zorlu dönemin ardından 2023-24 sezonunu İspanya’da kiralık olarak geçiren Greenwood, burada sergilediği performansla yeniden çıkış yakaladı.

Sonrasında Fransa’nın köklü kulüplerinden Marsilya'ya transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, hızı ve skor katkısıyla takımının hücum hattının önemli isimlerinden biri haline geldi. Genç yaşına rağmen üst düzey liglerde önemli tecrübeler edinen Greenwood, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanırken Avrupa futbolunun dikkat çeken hücum oyuncuları arasında gösterilmeyi sürdürüyor.