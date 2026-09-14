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Halk TV Spor Mason Greenwood: Ligde çok kötü olduğumuzu söyleyemem

Mason Greenwood: Ligde çok kötü olduğumuzu söyleyemem

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mason Greenwood, Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Mason Greenwood: Ligde çok kötü olduğumuzu söyleyemem

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı ve galibiyet hasretini 2 maça çıkardı.

Takımın yıldız futbolcularından Mason Greenwood, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"Çok fazla şans yarattık ama golü atamadığımız için kazanamadık." ifadelerini kullanan İngiliz yıldız, "Bu maçı 3-0 ve ya 4-0 kazanabilirdik ama bir sonraki maç bunların gol olacağını düşünüyorum." dedi.

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''LİGDE ÇOK KÖTÜ OLDUĞUMUZU SÖYLEYEMEM''

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi hakkında konuşan Greenwood, "Sonuçlarla alakalı bir şey bu... Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig ile alakalı konuşacak olursak, ligde çok kötü olduğumuzu söyleyemem. Şanslar yarattık ama gol olmadı. Şanslar yaratmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

5 MAÇTA 7 PUAN TOPLADI

Fenerbahçe, Süper Lig'de geride kalan 5 haftada 7 puan toplayabildi.

Sarı-lacivertliler, söz konusu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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