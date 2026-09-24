Liverpoolun eski yıldızı Galatasaray nefretini anlattı

İngiltere'de Tottenham forması terleten dünyaca ünlü İskoç sol bek Andrew Robertson, katıldığı uluslararası bir podcast programında kariyerine dair konuşurken Galatasaray deplasmanında yaşadıklarına adeta nefret kustu.

Liverpool'un eski yıldızı, Manchester United’ın efsane isimleri Roy Keane ve Gary Neville’in sunduğu "Stick to Football" adlı podcast programında samimi açıklamalarda bulundu.

EFSANELER SORDU ROBERTSON İTİRAF ETTİ

Program esnasında Gary Neville'in yönelttiği "Kariyerinde bugüne kadar oynadığın en iyi atmosfer neresiydi?" sorusuna yanıt veren tecrübeli futbolcu, Türkiye deplasmanında yaşadığı zor anları aktardı.

Kendi evlerinde oynadıkları efsanevi Liverpool-Barcelona eşleşmesini çok özel bir yere koyduğunu belirten Robertson, geçen sezon İstanbul'da çıktığı Galatasaray mücadelesini ise adeta bir kâbus gibi hatırladığını gizlemedi.

''DURMADAN ISLIKLADILAR''

Sarı-kırmızılı taraftarların deplasmana gelen takımlar üzerinde kurduğu yoğun baskıya dikkat çeken İskoç oyuncu, "Galatasaray'a karşı oynadığım maçtan nefret etmiştim. Taraftarların yarattığı atmosfer gerçekten korkunçtu. Bütün maç boyunca bizi hiç durmadan ıslıkladılar" diyerek yaşadığı baskıyı ve rahatsızlığı açık yüreklilikle dile getirdi.

İSTANBUL'DA YENİLGİYE DOYAMADI

Avrupa arenalarında rakiplerine adeta cehennemi yaşatan Galatasaray, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi organizasyonunda İngiliz devine karşı iç sahada çok üstün bir performans sergilemişti.

Sarı-kırmızılı ekip, taraftarının da bu muazzam desteğini arkasına alarak sahasında oynadığı her iki karşılaşmadan da 1-0'lık galibiyetlerle ayrılarak adından söz ettirmeyi başarmıştı.