Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Liverpool'la sözleşme yenilemeyen Mohammed Salah'ı kadrosuna katan bordo-mavili takıma transferinden sonra yarattığı etki futbolun dışına taşmaya devam ediyor.

Dünyaca ünlü yıldızın Trabzonspor'a transferi sadece Türkiye'de değil tüm dünya genelinde yankılanıyor.

Trabzonspor, daha önce yıldız futbolcunun ismini izinsiz şekilde ticari amaçla kullanılmasına müsaade edilmeyeceğini duyurmuş ve Mohamed Salah adının kullanılması konusunda ticari girişimlere karşı sert bir uyarıda bulunmuştu.

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın ziyaretinden sonra Kurtdere Yaylası yoğun ilgi görmüştü. Salah'ın oturduğu taşın yanına Salah Yaylası tabelası asılmasının ardından taşın yanına bank yerleştirildiği görülmüştü.

Bordo-mavili kulüp, bu doğrultuda tespit edilen hak ihlalleriyle ilgili olarak gerekli hukuki ve cezai süreçlerin başlatılacağını açıkladı.

Mısır medyasında geniş yer bulan haberlerde, Papara Park'ın bulunduğu Akyazı ilçesinde satışa çıkarılan lüks bir villanın satış ilanında dünya yıldızı Mohammed Salah'ın adı kullanılması Mısır'da geniş yankı yarattı.

“SALAH'A KOMŞU OL”

Satışa çıkarılan lüks villanın ilanında Mohamed Salah’ın adı doğrudan pazarlama unsuru olarak kullanıldı.

Papara Park’ın yakınlarında bulunan villa için koyulan ilanda, “Mohamed Salah’a komşu ol... Trabzonspor Stadı’nın karşısında lüks villa” ifadelerine yer verildi.

Salah’ın Trabzonspor’a bomba transferiyle Trabzon'da oluşan büyük ilginin gayrimenkul sektörüne kadar taştığı gözler önüne serildi.