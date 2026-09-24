Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Salah Yaylası'ndan sonra Salah villası: Trabzon'da çılgınlık! İstenen paraya bakın

Salah Yaylası'ndan sonra Salah villası: Trabzon'da çılgınlık! İstenen paraya bakın

Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Mohammed Salah'ın bordo-mavili takıma transferinden sonra yarattığı etki futbolun dışına taşmaya devam ediyor.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Salah Yaylası'ndan sonra Salah villası: Trabzon'da çılgınlık! İstenen paraya bakın
Son Güncelleme:

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Liverpool'la sözleşme yenilemeyen Mohammed Salah'ı kadrosuna katan bordo-mavili takıma transferinden sonra yarattığı etki futbolun dışına taşmaya devam ediyor.

Dünyaca ünlü yıldızın Trabzonspor'a transferi sadece Türkiye'de değil tüm dünya genelinde yankılanıyor.

Trabzonspor, daha önce yıldız futbolcunun ismini izinsiz şekilde ticari amaçla kullanılmasına müsaade edilmeyeceğini duyurmuş ve Mohamed Salah adının kullanılması konusunda ticari girişimlere karşı sert bir uyarıda bulunmuştu.

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın ziyaretinden sonra Kurtdere Yaylası yoğun ilgi görmüştü. Salah'ın oturduğu taşın yanına Salah Yaylası tabelası asılmasının ardından taşın yanına bank yerleştirildiği görülmüştü.

Salah Yaylası'ndan sonra Salah villası: Trabzon'da çılgınlık! İstenen paraya bakın - Resim : 1

Bordo-mavili kulüp, bu doğrultuda tespit edilen hak ihlalleriyle ilgili olarak gerekli hukuki ve cezai süreçlerin başlatılacağını açıkladı.

Mısır medyasında geniş yer bulan haberlerde, Papara Park'ın bulunduğu Akyazı ilçesinde satışa çıkarılan lüks bir villanın satış ilanında dünya yıldızı Mohammed Salah'ın adı kullanılması Mısır'da geniş yankı yarattı.

Salah için sert uyarı: Yasal işlemler başlatılacakSalah için sert uyarı: Yasal işlemler başlatılacak

“SALAH'A KOMŞU OL”

Satışa çıkarılan lüks villanın ilanında Mohamed Salah’ın adı doğrudan pazarlama unsuru olarak kullanıldı.

Papara Park’ın yakınlarında bulunan villa için koyulan ilanda, “Mohamed Salah’a komşu ol... Trabzonspor Stadı’nın karşısında lüks villa” ifadelerine yer verildi.

Salah’ın Trabzonspor’a bomba transferiyle Trabzon'da oluşan büyük ilginin gayrimenkul sektörüne kadar taştığı gözler önüne serildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Mohamed Salah Trabzonspor Mısır
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro