Linçten kurtulan hakem hakemlerimizi eğitecek: Mourinho "Utanç kaynağı" demişti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakemlik sisteminde dikkat çeken bir adım attı. Uzun yıllar Premier League, UEFA ve FIFA organizasyonlarında görev yapan İngiliz eski hakem Anthony Taylor, Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) Elit Hakem Direktörü olarak göreve başladı. Taylor, 2026 Dünya Kupası'nın ardından aktif hakemlik kariyerini noktalamıştı.

BİRÇOK ALANDA SORUMLULUK ÜSTLENECEK

47 yaşındaki Taylor, yeni görevinde üst klasman hakemlerinin eğitiminden performans değerlendirmelerine, maç analizlerinden UEFA ve FIFA standartlarına uygun gelişim programlarının hazırlanmasına kadar birçok alanda sorumluluk üstlenecek. TFF, bu görevlendirmenin Türk hakemliğinin uluslararası standartlara taşınması amacıyla yapıldığını açıkladı.

AVRUPA LİGİ FİNALİNDE GÜNDEM OLMUŞTU

Ancak Anthony Taylor, kariyeri boyunca verdiği bazı kararlarla da futbol dünyasında sık sık tartışmaların odağında yer aldı. En çok konuşulan olaylardan biri, 2023 UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Roma'nın penaltı itirazları sonrası yaşandı. 31 Mayıs 2023 tarihinde Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanan Sevilla - Roma UEFA Avrupa Ligi Finali, Anthony Taylor'ın kariyerindeki en büyük krizlerden birine ve Jose Mourinho ile arasındaki gerilime sahne oldu.

​Maçın 1-1 bitmesi, penaltı atışlarında Sevilla'nın galip gelmesi ve maç boyunca Taylor'ın toplam 13 sarı kart çıkarması tansiyonu zirveye taşıdı. Maçın ardından yaşanan olaylar zinciri şu detaylarla gelişti:

MOURINHO TAYLOR'I HEDEF ALMIŞTI

​Maç bitiminde ikincilik madalyasını tribündeki bir taraftara atan Jose Mourinho, basın toplantısında Anthony Taylor'ı hedef aldı. Fernando'nun ceza sahasındaki el pozisyonuna penaltı verilmemesini ve gösterilen kartları eleştiren Mourinho, "Avrupa kupalarında bir hakem performansının bundan daha kötü olamayacağını" dile getirdi.

​Olaylar ertesi gün havaalanına sıçradı. Anthony Taylor ve ailesi (eşi ve kızı), İngiltere'ye dönmek üzere Budapeşte Havalimanı'ndayken yüzlerce öfkeli Roma taraftarıyla karşılaştı.

Taraftarlar Taylor'a ve ailesine sözel olarak saldırdı, üzerlerine içecek fırlattı. Hatta bir taraftar Taylor'ın bulunduğu yöne doğru sandalye fırlattı.

Güvenlik güçleri, hakem ve ailesini çembere alarak havalimanındaki özel bir odaya ve ardından uçağa kaçırmak zorunda kaldı.

Ayrıca EURO 2024 Almanya-İspanya çeyrek finalinde Almanya lehine verilmediği öne sürülen penaltı kararı da uzun süre tartışıldı.

GALATASARAY'IN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Taylor'ın Türk futboluyla da önemli bir geçmişi bulunuyor. Galatasaray'ın Manchester United ile 3-3 berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi maçı ile Sparta Prag deplasmanındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasını yöneten Taylor, özellikle Kaan Ayhan'a gösterdiği kırmızı kart nedeniyle sarı-kırmızılı camianın yoğun eleştirisini almıştı.

İngiliz hakemin MHK'daki yeni görevi, Türk futbolunda hakem eğitimine ve performans sistemine nasıl etki edeceği açısından şimdiden merak konusu oldu.