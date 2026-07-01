Kuyt Fenerbahçe'nin neden şampiyon olamadığını açıkladı

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Dirk Kuyt, “Antrenör olarak buraya geri gelme fırsatını yakaladığım için minnettarım. Fenerbahçe'de beklentilerin çok yüksek olduğunun farkındayım. Ben de bu yüzden buradayım. Camiadaki herkes, Fenerbahçe'nin layık olduğu yere gelmesini ve şampiyonlukları kazanmasını istiyor. Fenerbahçe'de başarılı olma duygusunun ne kadar güzel olduğunu biliyorum" dedi.

FENERBAHÇE NEDEN ŞAMPİYON OLAMADI?

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Dirk Kuyt, Topuk Yaylası Tesisleri’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kuyt uzun süre gelmeyen şampiyonlukla da ilgili konuştu. Hollandalı isim geçmiş dönemlerde mücadele eksikliğine dikkat çekti.

"DAHA FAZLA MÜCADELE"

Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Kuyt, "Şu anda transfere çalışıyoruz. Bunun üzerine çok konuşuyoruz ve transferde doğru kararları vereceğiz. Şampiyon olmayalı çok uzun zaman geçti. Kulüpte mentalite şampiyonluğa ulaşmak için daha fazla mücadele etmek olmalı. Mümkün olan her alanda en iyi kararı vermek. Bu anlamda başkan Aziz Yıldırım ve İsmail hocanın herkesin beklediği o ödülü alabilmek için doğru kararları vereceklerine inanıyorum” ifadelerini sarf etti.

Fenerbahçe’ye yardımcı antrenör olarak döndüğü için mutlu olduğunu söyleyen Kuyt, "Antrenör olarak buraya geri gelme fırsatını yakaladığım için minnettarım. Fenerbahçe'de beklentilerin çok yüksek olduğunun farkındayım. Ben de bu yüzden buradayım. Camiadaki herkes, Fenerbahçe'nin layık olduğu yere gelmesini ve şampiyonlukları kazanmasını istiyor. Konu Fenerbahçe, taraftarlar çok uzun zamandır başarıyı bekliyor. Fenerbahçe'de başarılı olma duygusunun ne kadar güzel olduğunu biliyorum” ifadelerini kullandı.

"8 SAAT SÜRDÜ"

Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe ile yaşadığı şampiyonluğun kendisi için öneminden bahseden Dirk Kuyt, "Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak, hayatıma anlam kattığını düşündüğüm değerlerden biri. Bunu hayatta elde etmeye çalıştığım birçok şeyin önüne koyabilirim çünkü şampiyonluğa giden yolda ve sonunda unutamadığım anlar var. Onlardan sonuncusu Samandıra'dan başlayan ve statta biten seremoni. Toplam 8 saat sürdü ve bütün Fenerbahçe taraftarı bize o 8 saat boyunca eşlik etti. Bu asla unutamayacağım bir şey. O duyguyu bütün oyuncularla paylaşmak istiyorum. Onlarla çalışmaya başlayalı 1 hafta oldu. Bir haftadır onları yakından gözlemliyorum ve gerçekten çok çalıştıklarını görüyorum. Umarım onlar da sezon sonunda aynı duyguyla ödüllendirilirler. Her gün, her saat, her dakika bunu başarabilmek için çalışıyoruz” sözlerini sarf etti.

Futbolculu kariyerinde çalışkan bir oyuncu olan Kuyt, yardımcı antrenör olarak oyunculuk döneminden daha çok çalışacağını dile getirdi.

HAYALDİ GERÇEK OLDU

Fenerbahçe’ye farklı bir rolde dönme hayalinin hep olduğunu aktaran 45 yaşındaki antrenör, "Fenerbahçe'de futbolcu olduğum dönemde çok başarılıydık. Kupayı kazandık. Fenerbahçe tarihinde ilk defa Avrupa kupalarında yarı final gördük. Süper Kupa ve lig şampiyonluğunu kazandık. O üç yıldan sonra benim için zamanın geldiğini hissettim. Oyuncu olarak durma vaktinin geldiğini hissettim ama kulübü sevmeyi asla bırakmadım. Farklı bir rolde Fenerbahçe'ye dönme hayalim hep vardı. Kulüpten kendimi ayrılmış gibi hissetmedim, kulübün her zaman bir parçası gibi hissetim. İyi ilişkilerimi korudum. Uzun süredir kulüp için çalışmıyor olmama rağmen o an oyuncu olarak ne hislere sahipsem şimdi antrenör olarak aynı hislere sahibim. Hiçbir şey değişmemiş gibi” dedi.

İSAMAİL KARTAL SÖZLERİ

Dirk Kuyt sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Futbol benim hayatım. 20 yıldan fazla futbolculuk yaptım ama antrenör olmak oyuncu olmaktan tamamen farklı. İyi bir antrenör olmaya çok vakit yatırdım. Son 5 senede pek çok farklı yerde çalıştım. Feyenoord altyapısında başladım. Genç ve yetenekli oyuncularla çalıştım. Kariyerimin başında yüksek potansiyelli genç oyuncularla çalışmak güzeldi. Ben her zaman öğrenmeye çalışan biriyim. Bu, benim babamdan öğrendiğim bir şey. Bir şeyler başarmak için çok çalışmanız gerekiyor. Her gün erkenden kalkıyor, kendimi geliştirmek için çok çalışıyorum. Başkanımız bu kulüpte bir rol almamı istedi. Ben son 5 senedeki tecrübeme dayanarak İsmail (Kartal) hocaya en iyi şekilde yardım edebileceğime inanıyorum. Fenerbahçe gibi bir kulüpte oynamanın ne demek olduğunu biliyorum. Fenerbahçe sadece futbol kulübü değil, bundan çok daha fazlası."

"HERKES BİLİYOR"

Hollandalı antrenör, teknik direktör İsmail Kartal için tüm ekibin fikrinin önemli olduğunu belirtti. Kuyt, "İsmail hoca birlikte çalışmayı çok seven bir insan. Sadece oyuncularla değil tüm teknik heyetle. O yüzden hoca için sadece benim fikrim değil, herkesin fikri önemli. Bence bu takım için en önemli şey. İsmail hocanın felsefesini herkes biliyor. Birkaç gündür buradayız. Her gün daha iyiye odaklanarak çalışıyoruz. Süper Lig'de oynamak kolay değil. Eski bir yabancı oyuncu ve yabancı bir antrenör olarak vermemiz gereken büyük savaşa hazır olmamız için kulübüme yardımcı olabilirim. Beklenti çok yüksek ama bu bir problem değil. Bu anlamda takımın etrafında bu konuda tecrübeli isimlere sahip olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Başarılı olmak istiyorsak hep birlikte yapmamız gerekiyor. Türk ve yabancı oyuncular arasında iyi bir bağ kuruyoruz. Eğer biz hep birlikte tek bir takım olabilirsek, taraftarlarımızla birlikte olabilirsek o zaman yenilmez oluruz” sözlerini kullandı.

"İKNA OLDUM"

Aile olmanın önemine vurgu yapan ve başarılı olacaklarını inandığını kaydeden Kuyt, "Bu takımın başarılı olabileceğine yüzde yüz ikna olmuş durumdayım. Güzel bir atmosfer var. Oyuncuları geliştirmek ve onları doğru yöne doğru yönlendirmek için çok çalışıyoruz. Fenerbahçe'yi geçen sene de takip ettim ve takımdaki kaliteyi görebiliyorum. Bazen ufak detaylar en büyük farklı yaratabilir. O yüzden aile olmamız çok önemli. Kim olduğunun hiçbir önemi yok. Bunu yapabilirsek yüzde yüz iknayım. Geçmişteki takımla başardıklarımızı bu takımla da başarabiliriz” dedi.