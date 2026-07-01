Fenerbahçe'nin eski Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'ın başkanlığı sonrası harekete geçti. Hull City'nin sahibi, Türk iş dünyasının en tanınan isimlerinden Acun Ilıcalı Premier Lig'e yükselmenin getirdiği heyecanla transfer pazarında iddialı adımlar atmaya hazırlanıyor.

Ada ekibinin radarına giren isim ise Fenerbahçe'nin geçen sezon en parlak oyuncularından biri olan Anderson Talisca oldu.

AZİZ YILDIRIM'A RAĞMEN

Ali Koç'un listesinde yer alan ve seçimlerde Aziz Yıldırım'la büyük gerginlik yaşayan Acun Ilıcalı'nın Talisca hamlesi ise büyük yankı uyandırdı. Hull City, İngiltere'nin en prestijli ligine yükselmenin ardından kadrosunu üst düzey isimlerle güçlendirme arayışına girdi. Premier Lig'in getirdiği televizyon gelirleri ve artan bütçe imkanları göz önünde bulundurulduğunda, kulübün bu denli büyük bir transfer hedefi belirlemesi sürpriz sayılmıyor. Takvim'in haberine göre Hull City, Anderson Talisca'nın yıllık 8.5 milyon Euro düzeyindeki maaş beklentisini karşılayabilecek finansal güce sahip olduğu değerlendiriliyor.

TALISCA'NIN FENERBAHÇE'DEKİ MUHTEŞEM SEZONU

32 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun sarı-lacivertli formada geçirdiği sezon, bu transfer ilgisinin arkasındaki temel gerekçeyi açıkça gösterdi. Talisca, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 45 resmi maçta 27 gol atarken 5 asist de kaydetti.

FENERBAHÇE CEPHESİNDE SORU İŞARETLERİ

Talisca'nın Fenerbahçe ile sözleşme durumu ve kulübün oyuncuyu bırakıp bırakmayacağı konusu henüz netlik kazanmış değil. Fenerbahçe'nin geçen sezonki hücum organizasyonunun merkezinde yer alan bu ismi özellikle Aziz Yıldırım'ın bırakması beklenmiyor. Talisca'nın kamptan sakatlıkla ayrılmış olması, transfer sürecine ayrı bir belirsizlik katıyor.

ACUN ILICALI'NIN BÜYÜK HAYALİ

Hull City'yi satın alarak İngiliz futboluna adım atan Acun Ilıcalı, kulübü Premier Lig'e taşımayı başarmanın ardından sahaya bu ligde kalıcı olma hedefiyle çıkacak.