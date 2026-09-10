Kulüpsüz kalan Mauro Icardi'ye talip çıktı: Kulüpten tek bir şey istedi
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye talip çıktı. Arjantinli yıldızın ise yapılan görüşmede ne istediği belli oldu.
Galatasaray ile olan sözleşmesi bittikten sonra boşta kalan Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini korurken yeni bir gelişme yaşandı.
Arjantinli muhabir Nahuel Ferreira'nın haberine göre; Yunanistan Ligi ekibi Olympiakos, Ayyoub El Kaabi'nin sakatlanmasının ardından Mauro Icardi'yi gündemine aldı ve 33 yaşındaki golcü oyuncuyla görüşmelere başladı.
ICARDI 2 YILLIK SÖZLEŞME İSTEDİ
Haberde Mauro Icardi'nin Olympiakos'tan en az 2 yıllık sözleşme talep ettiği belirtilirken kulüp ve Icardi'nin menajeri arasındaki resmi görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.
ICARDI'NİN GALATASARAY KARNESİ
Galatasaray'da şampiyonluklar ve gol krallığı yaşayan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla 4 sezonda toplam 137 resmi maça çıktı.
Arjantinli yıldız, bu maçlarda 77 gol atarken 25 asist yaptı.
Tecrübeli forvet, Galatasaray'da 4 Süper Lig, 1 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası sevinci yaşadı.