Halk TV Spor Kulüpsüz kalan Mauro Icardi'ye talip çıktı: Kulüpten tek bir şey istedi

Kulüpsüz kalan Mauro Icardi'ye talip çıktı: Kulüpten tek bir şey istedi Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye talip çıktı. Arjantinli yıldızın ise yapılan görüşmede ne istediği belli oldu.