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Halk TV Spor TFF 1. Lig ekibine sakatlık şoku: 1 maçta 2 futbolcuda 2 kırık

TFF 1. Lig ekibine sakatlık şoku: 1 maçta 2 futbolcuda 2 kırık

TFF 1. Lig ekibi Sivasspor, 2 futbolcusu hakkında sakatlık açıklaması yaptı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
TFF 1. Lig ekibine sakatlık şoku: 1 maçta 2 futbolcuda 2 kırık

1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, futbolcuları Süleyman Özdamar'ın köprücük kemiğinde, Kamil Fidan'ın kaburgasında kırık tespit edildiğini açıkladı.

SÜLEYMAN ÖZDAMAR'DA KÖPRÜCÜK KEMİĞİ KIRIĞI

Kulübün açıklamasında, Süleyman Özdamar'ın ligin 6. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada sakatlandığına değinilerek "Oyuncunun muayene ve tetkiklerinde köprücük kemiği kırığı tespit edilmiştir. Oyuncumuz başarılı bir cerrahi operasyon geçirmiş olup rehabilitasyon süreci sağlık ekibimiz tarafından başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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KAMİL FİDAN'IN İSE KABURGASI KIRILDI

Futbolcu Kamil Fidan'ın da aynı müsabakada sakatlandığı aktarılan açıklamada, "Oyuncumuz Kamil Fidan’ın ise aynı müsabaka sırasında aldığı darbe sonucunda yapılan muayene ve tetkiklerinde kaburga kırığı tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci sağlık ekibimiz tarafından başlatılmıştır. Her iki oyuncumuza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." denildi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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