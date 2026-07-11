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Korkunç şüphe: Brezilya bunu niye yaptı!

2026 Milletler Ligi'nde Brezilya, Tayland'a yenildi. Brezilya'nın maça tamamen yedeklerle çıkması soru işaretleri yarattı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Korkunç şüphe: Brezilya bunu niye yaptı!

2026 Milletler Ligi'nin Japonya etabındaki maçta Brezilya'nın Tayland'a 3-0 yenilmesi soru işaretleri yarattı.

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Brezilya, Milletler Ligi'nde ABD'nin ardından 2. sırada bulunuyor. Tayland ise maç öncesi 14. sırada yer alıyordu.

Korkunç şüphe: Brezilya bunu niye yaptı! - Resim : 2
Milletler Ligi'nde final grubuna kalmayı garantileyen Brezilya maça tamamen yedeklerle çıktı. Fenerbahçeli Ana Cristina ile birlikte yıldız oyuncuların hiçbiri Tayland karşısında görev yapmadı.

TAYLAND DÜŞMEKTEN KURTULDU

Tayland, ilk seti rahat bir oyundan sonra 25-15 aldı.
Brezilya, 2. sette de direnç göstermedi. Bu set de 25-16 sona erdi. Son seti de aynı şekilde önde tamamlayan Tayland maçı 3-0 kazandı.
Bu sonuç Brezilya'yı etkilemedi. Ama Tayland'ı ve Milletler Ligi'nde düşme tehlikesi olan takımları çok etkiledi.
Tayland, bu sonuçla toplamda 3 galibiyet ve 12 puana ulaşarak düşme hattından kurtulup, 2027 Milletler Ligi'nde de yer almayı garantiledi.

Korkunç şüphe: Brezilya bunu niye yaptı! - Resim : 3
Brezilya'nın hem tamamen yedeklerle oynaması, hem de direnç göstermemesi "Brezilya bunu niye yaptı" yorumlarına yol açtı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Voleybol Brezilya
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