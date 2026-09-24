Kocaeli'de milli maç öncesi yeni düzenleme

Kocaeli, A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynayacağı karşılaşmaya hazırlanırken, maç öncesi ve sonrasında oluşabilecek ulaşım yoğunluğuna karşı kent genelinde çeşitli önlemler alındı.

Ayrıca yetkililer, stadyum çevresindeki olası trafik sıkışıklıklarının önüne geçilebilmesi adına taraftarların şahsi araçları yerine toplu taşıma ve ring seferlerini tercih etmelerinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Dev karşılaşma için Kocaeli genelinde güvenlik önlemleri de en üst seviyeye çıkarılırken, tüm şehir milli maç heyecanını ve coşkusunu stadyuma taşımak için saatleri sayıyor.

Maçın bitiş düdüğünün ardından da aynı güzergahlarda ücretsiz dönüş seferleri, taraftarlar güvenli bir şekilde evlerine ulaşana kadar kesintisiz olarak devam edecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Stadı'nda oynanacak UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup mücadelesi öncesinde ulaşımın güvenli ve rahat şekilde sağlanabilmesi amacıyla hazırlıklar tamamlandı.

MÜSABAKA YARIN 21.45'TE KOCAELİ STADI'NDA

Bu kapsamda, yarın saat 21.45'te başlayacak karşılaşma öncesinde 18.00 itibarıyla tramvay seferleri ücretsiz gerçekleştirilecek.

Öte yandan, belirlenen ücretsiz otopark noktalarından Kocaeli Stadı'na ulaşım için otobüslerle ücretsiz ring seferleri de düzenlenecek.

Uygulamayla taraftarların stada ulaşımının kolaylaştırılması ve maç sonrası yaşanabilecek yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.