Kerem Aktürkoğlu derbi biter bitmez hakemin peşinden gitmeye kalktı
Fenerbahçe - Beşiktaş maçında oyuna ikinci yarı giren Kerem Aktürkoğlu yerde kaldığı pozisyonda penaltı kararı çıkmayınca sinirlerine hakim olamadı. Aktürkoğlu'nun maçın ardından Halil Umut Meler'in üstüne yürümeye kalktığı ortaya çıktı.
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Chobani Stadyumu'ndaki mücadelede sarı-lacivertliler sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
KEREM AKTÜRKOĞLU İKİNCİ YARI OYUNA DAHİL OLDU
Konyaspor maçında yaşadığı beyin sarsıntısının ardından ilk kez maç kadrosuna dahil edilen Kerem Aktürkoğlu, ikinci yarının başında oyuna dahil oldu.
PENALTI BEKLEDİ HALİL UMUT MELER DEVAM KARARI VERDİ
Kerem Aktürkoğlu, Salih Uçan'ın müdahalesiyle yerde kalırken sarı-lacivertliler penaltı bekledi. Hakem Halil Umut Meler'in devam kararına sinirlenen Aktürkoğlu son düdüğün ardından kendini tutamadı.
ÜSTÜNE YÜRÜMEYE KALKTI
Milli futbolcunun, Halil Umut Meler soyunma odasına doğru yöneldiği sırada peşinden koştuğu görüldü. Oldukça kızgın olduğu görülen Aktürkoğlu, Meler'in yanına gidemeden araya takım arkadaşları girdi.
DEMEDİĞİNİ BIRAKMADI
Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Kerem Aktürkoğlu, penaltılarının verilmediğini belirterek Halil Umut Meler hakkında sert ifadeler kullandı.