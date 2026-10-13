Kendi sahasında fark yiyerek ligin dibine demir attı: "Bu da çok normal" dedi

Süper Lig'de kendi sahasında fark yiyerek 4-0'lık yenilgiyle ligin dibine demir attı, "Bu da çok normal" dedi.

Ligin 7. haftasının son maçında Eyüpspor, kendi evinde Göztepe'ye 4-0 mağlup oldu.

Bu skorla Eyüpspor, 3 puanla son sırada yer alırken, Göztepe 6 puanla 15. sıraya çıktı.

EYÜPSPOR-GÖZTEPE: 0-4

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Murat Ergin Gözütok, Murat Şener

Eyüpspor: Moldovan, Michalak (Dk. 60 Talha Ülvan), Massanga (Dk. 76 Boutobba), Anıl Yaşar, Jules, Giordano, Costa (Dk. 76 Hamza Akman), Taşkın İlter, Mete Kaan Demir (Dk. 60 Yao), Abdullahi, Yusuf Barası (Dk. 60 Pintor)

Göztepe: Arda Özçimen, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Sonko, Bokele, Akonnor, Rhaldney (Dk. 81 Anjorin), Miroshi (Dk. 77 Matos), Antunes (Dk. 77 Efkan Bekiroğlu), Janderson (Dk. 46 Henrique), Juan (Dk. 69 Armstrong)

Goller: Dk. 11 Juan (Penaltıdan), Dk. 54, 59 ve 75 (Penaltıdan) Henrique (Göztepe)

Kırmızı kart: Dk. 10 Abdullahi (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Juan, Dk. 48 Antunes (Göztepe), Dk. 41 Anıl Yaşar, Dk. 45+2 Michalak (Eyüpspor)

MUSTAFA DALCI: BU DA ÇOK NORMAL!



Eyüpspor'da teknik direktör Mustafa Dalcı, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısındaa açıklamalarda bulundu.

Süper Lig maçlarında 85 dakika 10 kişi oynamanın kolay olmadığını aktaran Dalcı, şu ifadeleri kullandı:

"Skora baktığınızda 4-0 ağır bir sonuç gibi duruyor. Maçta 2 bireysel hata ve 2 penaltı var. Oyunda da bir şey yok. İlk yarı 10 kişi olmamıza rağmen oyun dengeli gitti. 55'inci dakikada bireysel bir hata oldu. 2-0'dan sonra bazı şeyleri kontrol etmek kolay olmuyor. Göztepe, atletik olarak ligin en iyi takımlarından biri. Bu güçlü oyunlarını avantaja çevirdiler. 2-0'dan sonra fazla direnç gösteremedik. Bu da çok normal. Bir oyun gücü oluşturmak istiyoruz. Oyuncularımızı sahada daha güçlü hale getirmek zorundayız. Bu da bizim işimiz. Bir an önce toparlanmak istiyoruz. Bu ligde daha güçlü oyunlar oynamak için çalışmaya devam edeceğiz. Vazgeçmeden bu işi oyuncularımızla yapacağız."

STOİLOV: İHTİYACIMIZ VARDI

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise şu ifadeleri kullandı:



"Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Sezon başından beri kazanamıyorduk. Oyuncularım, bundan dolayı biraz baskı hissediyordu. Maça biraz gergin başladılar. Kırmızı karttan ve penaltıdan sonra oyun bizim için daha kolay olmaya başladı. İlk yarıda ikinci golü bulmak istedik ama başaramadık. İkinci yarıda daha fazla pozisyon ürettik. İkinci yarıda böylece 3 gol bulduk. 10 kişiye karşı bile 4 gol atmak kolay değil. Yine de sergilediğimiz oyundan çok memnun değilim. Geçmiş yıllarda çok daha iyi maçlar oynamıştık. Son 2-3 senede gösterdiğimiz yüksek seviyeye geri dönmemiz gerekiyor.

Bu sefer milli takım arası sayesinde bizim oyuncularımız toparlandı. Bu yüzden ara bizim için iyi oldu. Noah Sonko ve Novatus Miroshi geri döndü. Aslında Allan Godoi de geri dönmüştü ama bugün sabah antrenmanda bir ağrısı olduğunu söyledi. Onun durumunu yarın göreceğiz. Ogün Bayrak ise 2-3 hafta takımdan uzak kalacak. Bu oyuncuların en kısa zamanda toparlanması, takıma geri dönmesi ve en iyi performanslarını vermeleri önemli. Miroshi ve Godoi'nin sakatlıklarının ardından fiziksel olarak kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Godoi'nin dönüşü önemli çünkü kendisi savunmamıza istikrar, agresiflik ve güç katacak." (AA)