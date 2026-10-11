Süper Lig ekibinden iki sakatlık açıklaması!

Samsunspor Trabzonspor karşılaşmasında sakatlık yaşayan Samsunsporlu futbolcular Fatih Kaya ve Celil Yüksel'in sağlık durumları hakkında bilgi verdi. Kulüpten yapılan açıklamada, Fatih Kaya'nın kaburgasında kırık, Celil Yüksel'in ise sol uyluk arka kas grubunda zorlanma ve kanama tespit edildiği bildirildi.

Trabzonspor karşılaşmasında sakatlık yaşayan Samsunsporlu futbolcular Fatih Kaya ve Celil Yüksel'in sağlık durumları belli oldu. Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşan Samsunspor'da iki futbolcudan kötü haber geldi. Kırmızı-beyazlı ekip, mücadelede sakatlanarak oyundan çıkan Fatih Kaya ve Celil Yüksel'in sağlık durumlarına ilişkin açıklama yaptı.

FATİH KAYA'NIN KABURGASINDA KIRIK TESPİT EDİLDİ

Samsunspor'un açıklamasına göre Fatih Kaya, karşılaşma sırasında yaşadığı çarpışmanın ardından göğüs bölgesinde ağrı hissetti. Maçın ardından hastaneye sevk edilen futbolcunun yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda sağ 8. kaburgasında kırık belirlendi.

Kulüpten iki futbolcunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Fatih Kaya, maçın ardından Medical Park Samsun Hastanesine sevk edilmiştir. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda Fatih Kaya'nın sağ 8. kaburgasında kırık tespit edilmiştir. Aynı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Celil Yüksel'in yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda ise sol uyluk arka kas grubunda zorlanma ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavi ve takip süreçleri sağlık ekibimiz tarafından sürdürülmektedir. Futbolcularımız Fatih Kaya ve Celil Yüksel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

CELİL YÜKSEL'İN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Trabzonspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Celil Yüksel'in yapılan muayene ve görüntüleme tetkiklerinde sol uyluk arka kas grubunda zorlanma ve kanama tespit edildi.

Samsunspor, iki futbolcunun da tedavi ve takip süreçlerinin kulübün sağlık ekibi tarafından sürdürüldüğünü açıkladı. Oyuncuların sahalara ne zaman döneceğine ilişkin ise açıklamada kesin bir tarih paylaşılmadı.