Kendi sahasında 3-0 yenildi: "Memnunum" dedi

Süper Lig'de oynanan maçta kendi sahasında 3-0 yenildi, "Oyuncularımın mücadelelerinden memnunum" dedi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak, Süper Lig'de 7. haftada kendi sahasında Çorum FK'ya 3-0 yenildikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Ak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftardan özür dileyerek şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef hayal kırıklığı yaşıyoruz. Özellikle çok daha farklı beklentilerim vardı, buraya gelen taraftarımızdan özür diliyoruz. İki haftadır maalesef çok kötü bir golle başlıyoruz. Daha sonra atamadığımız goller. Talihsizlik mi diyelim, kader mi diyelim bilemiyorum. İyi hazırlandığımız bir süreçte bugün karşılığını alacağımızı düşündüğümüz maçı maalesef 3-0 gibi bir skorla kaybettik, çok üzgünüz."

"OYUNCULARIMIN MÜCADELELERİNDEN MEMNUNUM"

Gaziantep FK gibi takımların ilk golü yememesi gerektiğini dile getiren Ak, şöyle devam etti:

"Golü yediğiniz zaman çok ciddi kırılmalar yaşıyoruz. Taktiksel anlamda üstünlükler sağladık, rakibin 5'li mi, 4'lü mü çıkacağı gibi taktiksel düşüncelerini de biliyorduk. Çünkü yeni hocaları değişti. Tabii rakibin çok güçlü silahları var. Yakaladıkları pozisyonları hiç kaçırmadılar diyebilirim. Biz kaçırdık, onlar attı. Futbolun bir döngüsünü yaşadık. Yoksa oyuncularımın mücadelelerinden, gayretinden memnunum. Erken konuşmamak lazım ama derin bir analiz ve durum tespiti yapıp farklı bir çözüm arayışı içinde olmak zorundayız. Çünkü çok gol kaçırıyoruz.

Bizler karar veriyoruz, oyuncular uyguluyor ama takımı hazırlayan kişi benim. Ama tabii ki oyun, oyuncuların oyunu. Özellikle 3 hafta oynadığımız oyunu, o zaman da söylüyordum, o standardı hep yükseltmemiz lazım. Çünkü belirli standartta kaldığınız zaman lig çok zor, puan almak çok zor, cezalandırılıyorsun bir anda. Daha yoğun konsantrasyon, daha çok çalışman lazım, daha fazla odaklanman lazım."