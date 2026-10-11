Burak Yılmaz gelir gelmez yaptı yapacağını
Çorum FK deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Çorum FK teknik direktörü Burak Yılmaz ilk maçından galibiyetle ayrıldı.
Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Çorum FK'ya galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Cengiz Ünder, 60. dakikada Kyziridis ve 82. dakikada Karlsbakk kaydetti.
BURAK YILMAZ İLK MAÇINDA KAZANDI
Bu sonuçla birlikte Uğur Uçar'ın ardından Çorum FK'nın başına geçen Burak Yılmaz ilk maçında 3 puanı 3 golle almayı başardı. Yılmaz cezası nedeniyle mücadeleyi tribünden takip etti.
DETAYLAR
Stat: Gaziantep
Hakemler: Gürcan Hasova, Anıl Usta, Candaş Elbil
Gaziantep FK: Tobiasz, Luis Perez (Dk. 83 Sabahattin Destici), Abena, Sylla, Kerim Çalhanoğlu, Ogün Özçiçek (Dk. 58 Ulrich Meleke), Sorescu, Gidado (Dk. 73 Serdar Dursun), Maxim (Dk. 84 Hansen), Kozlowski, Halil Dervişoğlu (Dk. 59 Camara)
Arca Çorum FK: Felipe, Penetra, Çağlar Söyüncü, Smolcic, Gökhan Sazdağı (Dk. 73 Karlsbakk), Berat Özdemir (Dk. 58 Ramadani), Diomande, Borza (Dk. 84 Arda Hilmi Şengül), Cengiz Ünder (Dk. 84 Moukoko), Kyziridis (Dk. 84 Mahmic), Ramirez
Goller: Dk. 37 Cengiz Ünder, Dk. 60 Kyziridis, Dk. 82 Karlsbakk (Arca Çorum FK)
Sarı kartlar: Dk. 43 Diomande, Dk. 81 Kyziridis, Dk. 85 Moukoko (Arca Çorum FK), Dk. 90+6 Abena, Dk. 90+8 Hansen (Gaziantep FK)