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Burak Yılmaz gelir gelmez yaptı yapacağını

Çorum FK deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Çorum FK teknik direktörü Burak Yılmaz ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Burak Yılmaz gelir gelmez yaptı yapacağını

Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Çorum FK'ya galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Cengiz Ünder, 60. dakikada Kyziridis ve 82. dakikada Karlsbakk kaydetti.

BURAK YILMAZ İLK MAÇINDA KAZANDI

Bu sonuçla birlikte Uğur Uçar'ın ardından Çorum FK'nın başına geçen Burak Yılmaz ilk maçında 3 puanı 3 golle almayı başardı. Yılmaz cezası nedeniyle mücadeleyi tribünden takip etti.

DETAYLAR

Stat: Gaziantep

Hakemler: Gürcan Hasova, Anıl Usta, Candaş Elbil

Gaziantep FK: Tobiasz, Luis Perez (Dk. 83 Sabahattin Destici), Abena, Sylla, Kerim Çalhanoğlu, Ogün Özçiçek (Dk. 58 Ulrich Meleke), Sorescu, Gidado (Dk. 73 Serdar Dursun), Maxim (Dk. 84 Hansen), Kozlowski, Halil Dervişoğlu (Dk. 59 Camara)

Arca Çorum FK: Felipe, Penetra, Çağlar Söyüncü, Smolcic, Gökhan Sazdağı (Dk. 73 Karlsbakk), Berat Özdemir (Dk. 58 Ramadani), Diomande, Borza (Dk. 84 Arda Hilmi Şengül), Cengiz Ünder (Dk. 84 Moukoko), Kyziridis (Dk. 84 Mahmic), Ramirez

Goller: Dk. 37 Cengiz Ünder, Dk. 60 Kyziridis, Dk. 82 Karlsbakk (Arca Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 43 Diomande, Dk. 81 Kyziridis, Dk. 85 Moukoko (Arca Çorum FK), Dk. 90+6 Abena, Dk. 90+8 Hansen (Gaziantep FK)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Çorum FK Burak Yılmaz Süper Lig
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