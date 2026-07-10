İtalya Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız'dan kötü haber geldi.

Geride bıraktığımız sezonda takımıyla 50 maça çıkan genç futbolcu, İtalyan ekibinin vazgeçilmez oyuncularından birisi haline geldi.

Sakat olmasına rağmen A Milli Futbol Takımımız ile 2026 Dünya Kupası'nda boy gösteren Kenan Yıldız'dan gelen haberler Juventus'ta deprem etkisi yarattı.

KENAN'IN DİZ AĞRILARI SÜRÜYOR

Türkiye'nin Dünya Kupası'na vedası sonrası tatile çıkan Kenan Yıldız'ın diz ağrılarının sürdüğü ifade edildi.

TuttoSport'un haberine göre; Kenan Yıldız'ın Almanya tatilinde özel hazırlanan tedavisine devam ediliyor.

Kenan Yıldız'ın Torino'ya döndükten sonra ameliyat olup olmayacağına sağlık ekiplerinin karar vereceği yazıldı.

Teknik ekibin ise gereken aksiyonları almaya hazırlandığı aktarıldı.

REAL MADRID TRANSFER ETMEK İSTİYOR

Kısa süre önce Juventus’tan takım arkadaşı olan ve bugünlerde Real Madrid forması giyen Dean Huijsen ile vakit geçiren Kenan Yıldız’ın adı, İspanyol devinin transfer gündemindeki yerini koruyor. Başkan Florentino Perez’in genç yıldızı kadroya katmayı çok istediği öne sürülse de Juventus cephesi bu konuda son derece kararlı.

Siyah-beyazlılar, Kenan’ı hem saha içi planlarının merkezinde hem de soyunma odasının önemli isimlerinden biri olarak görüyor ve gelecek hiçbir teklifin onu takımdan ayırmayacağına inanıyor.