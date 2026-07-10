2. Lig kulübünde toplu ayrılıkların nedeni ortaya çıktı

İzmir temsilcisi Aliağa FK zor günler geçiriyor. 2. Lig kulübünden toplu ayrılıkların ardından önemli bir açıklama geldi. Kulüp açıklamasında ayrılıkların herhangi bir kriz ortamının değil, planlı bir yapılanma stratejisinin ürünü olduğu vurgulandı.

"Yüksek maliyetli oyuncularla yolların ayrılması hedeflerimizden vazgeçtiğimiz anlamına gelmiyor. Aksine daha dengeli bir bütçeyle daha güçlü bir takım oluşturmanın ilk adımıdır" denilen açıklamada mali disiplinden taviz verilmeden mücadeleci bir kadro kurma hedefi ortaya konuldu.

HEDEF DEĞİŞMEDİ

Aliağa FK, önümüzdeki sezonda da üst sıraları zorlayan ve play-off yarışının içinde yer alan bir takım oluşturma kararlılığını koruduğunu belirtti. Transfer çalışmalarının titizlikle sürdüğünü ve kısa süre içinde yeni isimlerin kamuoyuyla paylaşılacağını da duyurdu.

CAMİAYA BİRLİK ÇAĞRISI

Açıklamanın son bölümünde taraftarlara ve Aliağa kamuoyuna güvenleri için teşekkür eden kulüp yönetimi, "Aliağa FK günü kurtaran değil, geleceği planlayan bir kulüptür. Bu süreçte camiamızın birlik ve beraberliği en büyük gücümüz olacaktır" ifadelerine yer verdi.