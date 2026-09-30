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Kayserispor'da izin bitti

TFF 1. Lig'de averajla liderlik koltuğunda oturan Kayserispor'da 5 günlük izin sona erdi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Kayserispor'da izin bitti

TFF 1. Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor’da milli ara nedeniyle futbolculara verilen 5 günlük izin sona erdi. Sarı-kırmızılı takım bugün kulüp tesislerinde toplanarak hazırlıklarına başlayacak.

8 MAÇTA 6 GALİBİYET ALDI

Süper Lig’den 11 yıl sonra küme düşen ve sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Metro Holding Kayserispor, milli ara öncesi çıktığı 8 karşılaşmadan 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 19 puan topladı ve milli araya averajla lider girdi.

"İstifa edecekler!""İstifa edecekler!"

İç Anadolu ekibinde futbolculara milli ara nedeniyle 5 gün izin verilmişti. Sarı- kırmızılı takım bugün kulüp tesislerinde toplanarak hazırlıklarını teknik direktör Atila Gerin yönetiminde sürdürecek.

KAYSERİSPOR'UN RAKİBİ MANİSA FK

Sarı-kırmızılılar, TFF 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Manisa FK ile karşı karşıya gelecek.

Kayseri'de RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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