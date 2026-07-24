Karagümrük'ü çalıştırmıştı: İtalya Milli Takımı'nın yeni hocası oldu

Dünya Kupası’na katılamayan İtalya Milli Takımı’nda teknik direktör Gennaro Gattuso ile yollar ayrılmıştı.

İtalya Milli Takımı, Bosna Hersek karşısında aldığı mağlubiyetle turnuvaya katılma şansını yitirirken, federasyon bu başarısızlığın ardından köklü bir değişim sürecini başlatma kararı aldı.

GUARDIOLA OLMADI

Teknik direktör Gennaro Gattuso ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni isme çevrilirken, İtalya Futbol Federasyonu'nun Manchester City'den ayrılan Pep Guardiola ile temasa geçtiği öne sürüldü.

Sky Sports'un haberine göre ise İspanyol teknik adam, kendisine yapılan teklifi geri çevirdi.

Guardiola'nın olumsuz yanıt vermesinin ardından ise İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü için sürpriz bir isim gündeme geldi.

ANDREA PIRLO GELİYOR

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; İtalya Futbol Federasyonu, milli takımın yeni teknik direktörü olarak Andrea Pirlo ile anlaşma sağladı.

Haberde, tarafların 2030 Dünya Kupası'nın sonuna kadar geçerli olacak bir sözleşme imzalayacağı belirtildi.

FATİH KARAGÜMRÜK'Ü ÇALIŞTIRMIŞTI

Teknik direktörlük kariyerinde daha önce Süper Lig temsilcisi Fatih Karagümrük'ü de çalıştıran Pirlo, 2022/23 sezonunda İstanbul ekibinin başında görev yaptı. İtalyan teknik adam, kırmızı-siyahlılarla çıktığı 34 karşılaşmada 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 mağlubiyet alırken, maç başına 1.29 puan ortalaması yakaladı.

47 yaşındaki çalıştırıcı, kariyerini şu anda Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden United FC'de sürdürüyor.