''Dursun Özbek Okan Buruk'u geri plana attı''

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürerken, spor yorumcusu Bülent Timurlenk transfer gelişmeleri ve kulüp ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

''DURSUN ÖZBEK OKAN BURUK'U GERİ PLANA ATTI''

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in futbol aklı olduğunu aktaran Timurlenk, "Galatasaray'ın kadrosu geçen seneye göre eksildi. Kiralıklar gitti ve yerleri dolmadı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, seçimden sonra her şeyi değiştirdi ve kendisi futbol aklı oldu. Okan Buruk'u bile geri plana attı. Bir de Özbek'in çevresindeki akıl hocaları ve danışmanları var. Böyle olunca tranfer frenleniyor. Rakipler güçleniyor, bu kibir devam ederse başarısızlık kaçınılmaz olur." dedi.

''BERBAT TRANSFER OLUR''

Timurlenk, adı Galatasaray ile anılan Rafael Leao için, "Milan, Rafael Leao'yu Dünya Kupası'nda parlatıp satmak istedi ama olmadı. Premier Lig takımları da istemedi. Galatasaray'da sol kanat Barış Alper Yılmaz varken 10 milyon euro maaşa Leao'yu almak çok mantıklı değil. Zaten yabancı kuralı sorunu da var. Berbat transfer olur." yorumunu yaptı.

''GALATASARAY'A SICAK BAKARSA TRANSFER GERÇEKLEŞİR''

Bülent Timurlenk son olarak, "Bu transfer döneminde 100-200 tane isim konuşuldu ama hiçbirinde resmi adım atılmıyor. Bu durum haliyle taraftarı kızdırıyor. Bruno Fernandes, Manchester United'ın yeni sezon forma çekimlerinde yer aldı. Bildiğim kadarıyla 15-16 milyon euro kazanıyor. Bence bu transfer halen mümkün. Eğer Galatasaray'a sıcak bakarsa bu transfer gerçekleşir. 1 yıl sözleşmesi kaldı, çok yüksek bonservis talep edeceklerini düşünmüyorum." şeklinde konuştu.