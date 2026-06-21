Jürgen Klopp milli takımın neden kaybettiğini açıkladı: Türkiye bunu yapamadı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay'la karşılaşan milli takım, 10 kişi kalan rakibine tek golle mağlup oldu. Gruptaki 2 maçını da kaybeden ay-yıldızlıların Dünya Kupası'na veda etmesi kesinleşti.

Alınan mağlubiyet büyük bir hayal kırıklığı yaratırken Jürgen Klopp'tan sürpriz bir değerlendirme geldi. Magenta Sport'a konuşan Klopp mağlubiyetin nedenlerini anlattı.

"TÜRKİYE BUNU BAŞARAMADI"

Savunmadaki boşluklara dikkat çeken Alman teknik adam, "Üzerlerindeki baskı inanılmaz derecede büyüktü. Bir şeyi çok fazla istediğinizde, bazen onun arkasındaki asıl planı unutursunuz. Hücumda ne yaparsanız yapın, savunma güvenliğini de elden bırakmamanız gerekir. Ancak o zaman sahada özgür olabilirsiniz. Türkiye bunu başaramadı" dedi.

"KENİDLERİ GİBİ DAVRANAMADILAR"

Oyun planından uzaklaşıldığını vurgulayan Klopp, "Maça tam anlamıyla odaklanmaya fırsat bulamadan çok erken bir gol yediler. Sonrasında baskı daha da arttı ve sahada artık kendileri gibi davranamadılar" sözlerini sarf etti.