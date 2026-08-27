İstanbul Fitness Week başladı

Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu’nun öncülüğünde 27-30 Ağustos tarihleri arasında Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen İstanbul Fitness Week’in lansmanı yapıldı.

Organizasyonun lansmanına; Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Koray Girgin, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Çekmeköy Kaymakamı Ömer Bilgin, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Yaşık, Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu eski Başkanı Niyazi Kurt, federasyon temsilcileri ve katılımcılar yer aldı.

KORAY GİRGİN: TÜM CAMİA VE PAYDAŞLARI AYNI ÇATI ALTINDA TOPLAMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Koray Girgin, kürsüde yaptığı konuşmada, tüm camiayı ve paydaşları aynı çatı altında toplamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Başkan Girgin, “Milli takım seçmeleri 750 sporcu ile yapılacak. Dereceye giren sporcular İspanya’da düzenlenecek dünya şampiyonasına katılacak. Pazar günü de uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapacağız. Bu büyük fuara katılan ve aylardır emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

ADEM YILDIRIM: İLGİ VE ALAKANIN ARTTIĞI BİR FUAR OLMUŞ

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, fuarın hayırlı olmasını dileyerek, “Gelmeden önce böyle bir fuar alanı düşünememiştim. Burada dolaşınca federasyonumuzun büyük bir iş gerçekleştirdiğini gördüm. Camianın tüm paydaşlarının bir arada olduğu ilgi ve alakalın arttığı bir fuar olmuş.

Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Türkiye’de yapılan bir araştırmada 15 yaş ve üzeri nüfusta obezite yüzde 22’ye ulaşmış. Hareketsiz insan oranı ise yüzde 86. Bu bir toplum için aslında alarm vermesi gereken bir durum.

Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde spora bu kadar fazla yatırım yapılmasına rağmen bu oranların yüksek olması kabul edilebilir bir durum değil. Fiyat, mesafe ve salonların istikrarı konusunda problemler olduğunu görüyorum. Bu sorunları düzeltmek de hepimizin görevi. Aile Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

İstanbul Fitness Week; Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri, IFBB Semi Pro ve Türkiye’de ilk kez düzenlenen IFBB World Fitness Sports Games’in yanı sıra farklı spor branşları, eğitimler, yarışmalar ve marka deneyimlerine ev sahipliği yapacak.