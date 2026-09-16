İsmail Kartal'ın ilk talebi belli oldu: Beraberlik sonrası hemen istedi
Gaziantep FK beraberliğiyle şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın ilk talebi belli oldu.
Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK'ya konuk olan Fenerbahçe sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. İlk 5 haftada oynanan oyun ve alınan sonuçlar tartışma konusu olurken ara transfer dönemi için transfer çalışmaları başladı.
İSMAİL KARTAL ORTA SAHAYA TAKVİYE İSTEDİ
tv100'de yer alan habere göre; Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, yaz transfer döneminde takımdan ayrılan Fred'in yerine bir takviye yapılmasını istedi.
İLK HEDEF YASİN AYARİ
Deneyimli teknik adamdan gelen rapor doğrultusunda Cihan Kamer, 8 numara transferi için görüşmelerini sıklaştırdı. Kamer, Premier Lig ekiplerinden Brighton forması giyen Yasin Ayari'yi yeniden gündemine aldı.
22 yaşında olması nedeniyle +4 kontenjanında olan İsveçli futbolcunun transferi için çalışmalar devam ediyor.
4 GOL VE 3 ASİST KAYDETTİ
Geçtiğimiz sezon Brighton formasıyla 32 maça çıkan Yasin Ayari, 2 bin 20 dakika sahada kaldı. Ayari, 4 gol ve 3 asist kaydetti.