İsmail Kartal'ın ilk talebi belli oldu: Beraberlik sonrası hemen istedi

Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK'ya konuk olan Fenerbahçe sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. İlk 5 haftada oynanan oyun ve alınan sonuçlar tartışma konusu olurken ara transfer dönemi için transfer çalışmaları başladı.

İSMAİL KARTAL ORTA SAHAYA TAKVİYE İSTEDİ

tv100'de yer alan habere göre; Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, yaz transfer döneminde takımdan ayrılan Fred'in yerine bir takviye yapılmasını istedi.

İLK HEDEF YASİN AYARİ

Deneyimli teknik adamdan gelen rapor doğrultusunda Cihan Kamer, 8 numara transferi için görüşmelerini sıklaştırdı. Kamer, Premier Lig ekiplerinden Brighton forması giyen Yasin Ayari'yi yeniden gündemine aldı.

22 yaşında olması nedeniyle +4 kontenjanında olan İsveçli futbolcunun transferi için çalışmalar devam ediyor.

4 GOL VE 3 ASİST KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezon Brighton formasıyla 32 maça çıkan Yasin Ayari, 2 bin 20 dakika sahada kaldı. Ayari, 4 gol ve 3 asist kaydetti.