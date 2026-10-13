İsmail Kartal Lukaku kararını verdi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile oynayacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken hücum hattında yaşanabilecek değişiklik gündeme geldi. İsmaik Kartal Lukaku hakkında kararını verdi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile oynayacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken hücum hattında yaşanabilecek değişiklik gündeme geldi. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal'ın, gol yollarındaki tercihini Romelu Lukaku'dan yana kullanabileceği öne sürüldü.

Belçikalı yıldızın, 14 Ekim Çarşamba günü oynanacak Aston Villa mücadelesine ilk 11'de başlama ihtimalinin arttığı iddia edildi.

LUKAKU İLK 11'E YAKIN

Fenerbahçe'de bu sezon yalnızca Gaziantep FK karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Romelu Lukaku'nun, Aston Villa deplasmanında da başlangıç kadrosunda yer alabileceği belirtildi.

Takıma fiziksel açıdan tam hazır olmadan katılan deneyimli golcünün, milli takım arasındaki performansıyla form grafiğini yükselttiği ifade edildi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın da antrenmanlarda Lukaku'yu as takımda denediği ve yıldız futbolcunun durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü.

ASTON VILLA'YA KARŞI ETKİLİ PERFORMANS

Romelu Lukaku'nun Aston Villa karşısındaki geçmiş performansı da dikkat çekiyor. Belçikalı santrfor, İngiliz ekibine karşı oynadığı 11 karşılaşmada 9 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Lukaku'nun Aston Villa'ya karşı forma giydiği 11 maçın 8'inde takımlarının galibiyet elde etmesi de öne çıkan istatistikler arasında yer aldı. Tecrübeli golcünün bu performansı, kritik mücadele öncesinde beklentileri artırdı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 18 GOL

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de önemli bir deneyime sahip olan Lukaku, kariyeri boyunca çıktığı 43 karşılaşmada 18 gol kaydetti.

Fenerbahçe teknik heyetinin, Aston Villa karşısında Belçikalı futbolcunun fiziksel gücünden, ceza sahası içindeki etkinliğinden ve Avrupa kupalarındaki tecrübesinden yararlanmak istediği belirtildi.

GÖZLER İSMAİL KARTAL'IN TERCİHİNDE

Aston Villa karşılaşması öncesinde Fenerbahçe'de hücum hattının nasıl şekilleneceği merak konusu oldu. Antrenmanlarda Lukaku'ya ilk 11'de şans verilmesi ihtimalinin güçlenmesi, maçın kadrosuna ilişkin beklentileri artırdı.

Belçikalı yıldızın karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp başlamayacağına teknik direktör İsmail Kartal'ın son değerlendirmelerinin ardından karar verilmesi bekleniyor.