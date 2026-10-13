Cansu Özbay: Belki bir süre ara vermem gerekir!
Filenin Sultanları'nın ve VakıfBank'ın yıldızı Cansu Özbay, açıklamalarda bulundu. Cansu Özbay, "Belki bir süre ara vermem gerekir" dedi.
Filenin Sultanları'nın ve VakıfBank'ın yıldızı Cansu Özbay, "Belki bir süre ara vermem gerekir" dedi.
29 yaşındaki oyuncu, VakıfBank'ta olduğu için kendisini şanslı hissettiğini belirtirken, aile ortamını açıkladı. Cansu, Takvim'den Sercan Akkuş'un haberine göre şu ifadeleri kullandı:
"Burada gerçek bir aile ortamı var. Herkes birbirini düşünüyor. Bu kulüpte 10 yıldır olduğum ve büyük zaferlere imza attığım için kendimi çok şanslı ve gururlu hissediyorum."
"Kazanma isteği ve mücadele ruhu bu kulübün bir parçası. Bizim genlerimizde var. Başarılı olmak için çok çalışmamız ve sürekli gelişmemiz gerekiyor. Üzerimizde baskı var ama bunu iyi yönetebildiğimizi düşünüyorum."
"Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi bir taraftar kitlemiz olmasa da bizim de çok güzel bir kitlemiz var. Beni bu çok mutlu ediyor. Bunun nedeni de sahadaki mücadelemiz."
"Naz Akyol'un dönüşü güzel oldu. Naz da bu kulüpte çok güzel başarılara imza attı. Bence yeniden güzel bir takım olduk."
"Antrenörlük yapabilir miyim bilmiyorum. Belki bir süre ara vermem gerekir. Ancak hiçbir zaman hiçbir şeye kesin gözüyle bakmamak lazım. İleride antrenörlük yapabilirim."