İsmail Kartal kalmasını istemişti: Talipleri bitmiyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transfer planlarını da yapmaya devam ediyor.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın takımda kalmasını istediği sol bek Levent Mercan'ın Almanya'dan talipleri bitmiyor.

Geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Levent Mercan, ara transfer döneminde Bundesliga temsilcisi Frankfurt'un teklifini geri çevirerek takımında kalmayı seçmişti.

TEDESCO'NUN VAZGEÇİLMEZİYDİ

Sezonun ikinci yarısında özellikle teknik direktör Tedesco'nun vazgeçilmez oyuncularından biri haline gelen başarılı futbolcuya, yaz transfer döneminde de ilginin sürdüğü ve yeni tekliflerin gelmeye devam ettiği öğrenildi.

STUTTGART TALİP OLDU

Fanatik'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin sol beki Levent Mercan'a Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart talip oldu.

Geçen sezon Fenerbahçe'de 30 maça çıkan Levent Mercan, 5 asist yaptı.

25 yaşındaki Levent Mercan'ın güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Levent Mercan'ın Stuttgart'a transfer olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.