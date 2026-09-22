İsmail Kartal istemedi: Montella hiç düşünmeden Riva’ya çağırdı

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi ilk hafta maçında Kocaeli’de Fransa ile karşı karşıya gelecek.

25 Eylül Cuma günü Turka Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak mücadele, saat 21.45’te başlayacak.

Karşılaşma ATV’den naklen yayınlanacak.

İSMAİL KARTAL İSTEMEDİ: MONTELLA RİVA’YA ÇAĞIRDI VE OYNATACAK

Formda bir grafik sergilemesine rağmen Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal tarafından tercih edilmeyen ve oyuna sonradan dahil olan Oğuz Aydın, A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella tarafından hiç düşünülmeden Riva’ya çağrıldı.

Montella’nın, Oğuz Aydın’ı Fransa karşısında sahaya ilk 11’de sürmesi bekleniyor.

Milli futbolcu, Dünya Kupası öncesi hazırlık maçlarında ve Dünya Kupası’nda sergilediği performans ile alkış toplamıştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’Nİ GETİREN GOLÜN ASİSTİNİ YAPTI

Oğuz Aydın, Fenerbahçe’yi 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi’ne taşıyan golün asistini yapmayı başarmıştı.

İsmail Kartal’ın son dönemde sol kanatta Oğuz Aydın yerine Kerem Aktürkoğlu’nu oynatması tartışmaları da beraberinde getirmişti.

OĞUZ AYDIN’IN FENERBAHÇE KARNESİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maçta forma giyen Oğuz Aydın, sadece 4 maça ilk 11’de çıkabildi ve 1 gol atarken 2 de asist yaptı.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

A Milli Futbol Takımımız, Fransa maçının hazırlıklarına dün Riva’da yaptığı antrenman ile başladı.

Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirildi. Çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı.